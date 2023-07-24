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Резніков: Навчання на F-16 займе мінімум пів року. До весни 2024 року можуть з'явитися в Україні

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24.07.2023, 07:20
Резніков: Навчання на F-16 займе мінімум пів року. До весни 2024 року можуть з'явитися в Україні - Фото
Олексій Резніков (Фото: EPA)

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що, за "оптимістичними прогнозами", винищувачі F-16 можуть почати літати в небі України до весни 2024 року. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN.

За його словами, навчання українських льотчиків розпочнеться у серпні і займе щонайменше шість місяців — також Україна має створити всю необхідну інфраструктуру для західних винищувачів.

Він зазначив, що, за його "оптимістичними прогнозами", F-16 можуть почати захищати небо України до весни 2024 року.

"Якби зараз Україна мала ці винищувачі, вони безумовно допомогли б Україні добитися більшого прогресу в контрнаступі. Якщо у вас є більш складна, більш сучасна зброя, вона буде більш ефективною", — сказав глава відомства.

Резніков заявив, що навчання, найімовірніше, пройде у Данії та Нідерландах, і, можливо, у Великій Британії чи Польщі, воно також міститиме заняття для технічних фахівців.

"Технічне обслуговування літаків — серйозне завдання. Тренування можуть бути розділені між країнами, але остаточні плани досі допрацьовуються", — резюмував міністр.

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Дмитро Гриниченко
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