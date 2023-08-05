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Восемь украинских летчиков готовы тренироваться на F-16 – Politico

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2023, 07:20
Восемь украинских летчиков готовы тренироваться на F-16 – Politico - Фото
Истребитель ВВС США F-16 (фото - Andrew Lee, USAF)

Восемь летчиков Воздушных сил Вооруженных Сил Украины готовы тренироваться на F-16. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

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Как отмечается, определена первая группа украинских летчиков, которые примут участие в обучении эксплуатации истребителей F-16.

По словам официального представителя США и человека, знакомого с украинскими планами, восемь летчиков ВС ВСУ, свободно владеющих английским языком, готовы начать обучение на истребителе, как только будет готов официальный план подготовки, который составляют европейские союзники.

Официальный представитель США также сообщил, что 20 пилотов, которые немного говорят по-английски, готовы начать языковые курсы в Великобритании уже в этом месяце.

По данным Politico, в общей сложности 32 украинских пилота – достаточно для двух эскадрилий – были определены для потенциального участия в программе обучения, камнем преткновения остается владение английским языком.

СПРАВКА. Президент США Джо Байден 21 мая официально подтвердил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16. Украина рассчитывает на несколько десятков самолетов.
  • 1 июля Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой украинских летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, поскольку до сих пор нет графиков обучающих миссий.
  • 11 июля Резников сообщил, что коалиция по подготовке пилотов и персонала для истребителей F-16 официально сформирована.
  • 2 августа CNN сообщило, что США пока не получили от европейских партнеров окончательного плана обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Читайте также: Обучение на F-16: десятки пилотов уже готовы приступить к тренировкам за рубежом – Игнат

Наталья Медведева
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