Вісім українських льотчиків готові тренуватись на F-16 – Politico

Вісім льотчиків Повітряних сил Збройних Сил готові тренуватися на F-16. Про це повідомляє Politico із посиланням на джерела.

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Як зазначається, визначено першу групу українських льотчиків, які візьмуть участь у навчанні експлуатації винищувачів F-16.

За словами офіційного представника США та людини, знайомої з українськими планами, вісім льотчиків ПС ЗСУ, які вільно володіють англійською мовою, готові розпочати навчання на винищувачі, щойно буде готовий офіційний план підготовки, який складають європейські союзники.

Офіційний представник США також повідомив, що 20 пілотів, які трохи говорять англійською, готові розпочати мовні курси у Великій Британії вже цього місяця.

За даними Politico, загалом 32 українські пілоти – достатньо для двох ескадрилій – були визначені для потенційної участі у програмі навчання, каменем спотикання залишається володіння англійською мовою.

1 липня Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням українських льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, оскільки досі немає графіків навчальних місій.

11 липня Резніков повідомив, що коаліцію з підготовки пілотів та персоналу для винищувачів F-16 офіційно сформовано.

2 серпня CNN повідомило, що США поки що не отримали від європейських партнерів остаточного плану навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

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