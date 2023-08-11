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Бойова підготовка всього шести льотчиків ЗСУ на F-16 розпочнеться з 2024-го – подробиці від WP

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11.08.2023, 12:32
Бойова підготовка всього шести льотчиків ЗСУ на F-16 розпочнеться з 2024-го – подробиці від WP - Фото
Авіатехніки та винищувач F-16 (фото - Jorge Reyes Mariano, USAF)

Початок бойової підготовки першої групи українських льотчиків-винищувачів на F-16, яка, як очікується, триватиме пів року, ймовірно, відкладеться до січня. Друга група приблизно такого ж розміру буде готова за пів року або приблизно до кінця 2024 року, пише The Washington Post.

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Перший етап навчання (за словами двох українських чиновників) пройдуть лише шість льотчиків. Ще двох льотчиків було визначено як резервних кандидатів.

В Україні не розуміють, пише ресурс, чому США, які мають набагато більший штат інструкторів, ніж союзники в Європі, не проводять навчання на базі ВПС Luke в Аризоні, де щороку понад 400 американських льотчиків навчаються польотів на F-16 за семимісячною програмою.

"Це називається затягувати", – сказав у коментарі газеті один український чиновник, який побажав залишитися анонімним.

І він, і ще один чиновник з України заявили, що не хочуть "занадто" критикувати американських та європейських союзників, побоюючись здатися "невдячними".

Тим часом у США чиновники сказали, що саме Україна поки що висунула лише вісім льотчиків. Анонімний американський чиновник повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена "нещодавно" одержала список імен кандидатів на навчання.

"В Україні є лише кілька пілотів, які готові розпочати навчання, і ще приблизно дві дюжини, які, як нам сказали, потребують додаткового навчання англійської мови, перш ніж зможуть рухатися далі", – сказав чиновник.

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Видання пише, що такі невеликі цифри "викликали у Вашингтоні питання про те, наскільки Київ готовий запустити таку амбітну програму у розпал екзистенційної боротьби".

Ще 20 льотчиків готові до навчання в Англії, заявили офіційні особи США. Там додали, що більшість асів України залишаться на батьківщині, щоб здійснювати бойові вильоти на "радянських" літаках та продовжувати працювати з ракетами SCALP/Storm Shadow.

За словами чиновників у Європі, хоча частина льотчиків уже вільно розмовляють англійською, вони мають спочатку відвідати чотиримісячні уроки англійської мови у Великій Британії, щоб вивчити термінологію, пов'язану з літаками. Це навчання проходитиме разом із наземним персоналом, який може гірше володіти англійською мовою.

За словами українських офіційних осіб, Данія попросила спочатку навчити персонал, а не льотчиків.

Бойова підготовка найдосвідченіших льотчиків України триватиме пів року, але західні союзники запропонували окремий дворічний курс для новачків.

Євген Пилипенко
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війнасоюзникиавіаціянавчаннягеополітикавинищувачповітряні силиF-16
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