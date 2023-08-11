Бойова підготовка всього шести льотчиків ЗСУ на F-16 розпочнеться з 2024-го – подробиці від WP
Початок бойової підготовки першої групи українських льотчиків-винищувачів на F-16, яка, як очікується, триватиме пів року, ймовірно, відкладеться до січня. Друга група приблизно такого ж розміру буде готова за пів року або приблизно до кінця 2024 року, пише The Washington Post.
Перший етап навчання (за словами двох українських чиновників) пройдуть лише шість льотчиків. Ще двох льотчиків було визначено як резервних кандидатів.
В Україні не розуміють, пише ресурс, чому США, які мають набагато більший штат інструкторів, ніж союзники в Європі, не проводять навчання на базі ВПС Luke в Аризоні, де щороку понад 400 американських льотчиків навчаються польотів на F-16 за семимісячною програмою.
"Це називається затягувати", – сказав у коментарі газеті один український чиновник, який побажав залишитися анонімним.
І він, і ще один чиновник з України заявили, що не хочуть "занадто" критикувати американських та європейських союзників, побоюючись здатися "невдячними".
Тим часом у США чиновники сказали, що саме Україна поки що висунула лише вісім льотчиків. Анонімний американський чиновник повідомив, що адміністрація президента Джо Байдена "нещодавно" одержала список імен кандидатів на навчання.
"В Україні є лише кілька пілотів, які готові розпочати навчання, і ще приблизно дві дюжини, які, як нам сказали, потребують додаткового навчання англійської мови, перш ніж зможуть рухатися далі", – сказав чиновник.
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Видання пише, що такі невеликі цифри "викликали у Вашингтоні питання про те, наскільки Київ готовий запустити таку амбітну програму у розпал екзистенційної боротьби".
Ще 20 льотчиків готові до навчання в Англії, заявили офіційні особи США. Там додали, що більшість асів України залишаться на батьківщині, щоб здійснювати бойові вильоти на "радянських" літаках та продовжувати працювати з ракетами SCALP/Storm Shadow.
За словами чиновників у Європі, хоча частина льотчиків уже вільно розмовляють англійською, вони мають спочатку відвідати чотиримісячні уроки англійської мови у Великій Британії, щоб вивчити термінологію, пов'язану з літаками. Це навчання проходитиме разом із наземним персоналом, який може гірше володіти англійською мовою.
За словами українських офіційних осіб, Данія попросила спочатку навчити персонал, а не льотчиків.
Бойова підготовка найдосвідченіших льотчиків України триватиме пів року, але західні союзники запропонували окремий дворічний курс для новачків.
- 1 липня 2023 року президент Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, оскільки досі немає графіків навчальних місій.
- 11 липня в МО повідомили, що коаліцію з підготовки льотчиків та персоналу для винищувачів F-16 офіційно сформовано.
- 2 серпня CNN повідомив, що США поки не отримали від європартнерів остаточного плану навчання на F-16.
- За словами спікера Повітряних сил, "десятки" льотчиків уже готові розпочати тренування за кордоном.
- Україна розраховує на кілька десятків літаків.
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