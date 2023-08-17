Игнат: Я не говорил, что Украина не получит F-16 до конца года. Не хочу сеять "зраду"
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил свое заявление о том, что Украина якобы не получит истребители F-16 осенью и зимой, и сказал, что самолеты нужны в любом случае и выбора у страны нет. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
"Мы работаем в тесных консультациях с союзниками, Украина хотела получить истребители еще с начала большой войны. Летчики скоро будут учиться, будем надеяться, что затягивания не будет", — резюмировал спикер ВС.
После политического решения союзников о передаче Украине самолетов F-16 были надежды, что обучение летчиков и инженеров начнется до 1 июля, а первые западные истребители появятся в украинском небе уже в начале осени.
- 1 июля 2023 года президент Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, поскольку до сих пор нет графиков обучающих миссий.
- 11 июля в МО сообщили, что коалиция по подготовке летчиков и персонала для истребителей F-16 официально сформирована.
- 2 августа CNN сообщил, что США пока не получили от европартнеров окончательного плана обучения на F-16.
- По словам спикера Воздушных сил, "десятки" летчиков уже готовы приступить к тренировкам за рубежом.
- Украина рассчитывает на несколько десятков самолетов.
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