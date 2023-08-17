Игнат: Я не говорил, что Украина не получит F-16 до конца года. Не хочу сеять "зраду"

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил свое заявление о том, что Украина якобы не получит истребители F-16 осенью и зимой, и сказал, что самолеты нужны в любом случае и выбора у страны нет. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, он не произносил фразу "Украина не получит истребители до конца года".

"Не хочу сеять "зраду" среди населения. Я сказал, что когда бы мы их ни получили, выхода у нас нет. У меня спросили, в Америке заявили, что до конца лета мы не получим. На что я ответил: Когда бы мы ни получили, у нас другого выхода нет. Мы нуждаемся в этом вооружении", — сказал Игнат.

Он отметил, что будет ли это до конца года, в начале следующего или позже, Украина должна приближать получение западной авиации.

"Мы работаем в тесных консультациях с союзниками, Украина хотела получить истребители еще с начала большой войны. Летчики скоро будут учиться, будем надеяться, что затягивания не будет", — резюмировал спикер ВС.

После политического решения союзников о передаче Украине самолетов F-16 были надежды, что обучение летчиков и инженеров начнется до 1 июля, а первые западные истребители появятся в украинском небе уже в начале осени.

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