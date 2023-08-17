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Ігнат: Я не казав, що Україна не отримає F-16 до кінця року. Не хочу сіяти "зраду", вибору немає

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 09:49
Ігнат: Я не казав, що Україна не отримає F-16 до кінця року. Не хочу сіяти
Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив свою заяву про те, що Україна нібито не отримає винищувачі F-16 восени та взимку, і сказав, що літаки потрібні у будь-якому випадку і вибору у країни немає. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, він не виголошував фрази "Україна не отримає винищувачі до кінця року".

"Не хочу сіяти "зраду" серед населення. Я сказав, що коли б ми їх не отримали, виходу у нас немає. У мене запитали, в Америці заявили, що до кінця літа ми не отримаємо. На що я відповів: Коли б ми не отримали, у нас іншого виходу немає. Ми потребуємо цього озброєння", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що чи це буде до кінця року, чи на початку наступного, чи пізніше, Україна має наближати отримання західної авіації.

"Ми працюємо у тісних консультаціях із союзниками, Україна хотіла отримати винищувачі ще з початку великої війни. Льотчики скоро навчатимуться, сподіватимемося, що затягування не буде", — резюмував спікер ПС.

Після політичного рішення союзників щодо передання Україні літаків F-16 були сподівання, що навчання льотчиків та інженерів розпочнеться до 1 липня, а перші західні винищувачі з'являться в українському небі вже на початку осені.

Читайте також: З F-16 було б простіше, але наступ ЗСУ може бути успішним і без них – NYT

Дмитро Гриниченко
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війнавійськова допомогаавіаціяЮрій ІгнатF-16
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