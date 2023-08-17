Ігнат: Я не казав, що Україна не отримає F-16 до кінця року. Не хочу сіяти "зраду", вибору немає
Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив свою заяву про те, що Україна нібито не отримає винищувачі F-16 восени та взимку, і сказав, що літаки потрібні у будь-якому випадку і вибору у країни немає. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, він не виголошував фрази "Україна не отримає винищувачі до кінця року".
"Не хочу сіяти "зраду" серед населення. Я сказав, що коли б ми їх не отримали, виходу у нас немає. У мене запитали, в Америці заявили, що до кінця літа ми не отримаємо. На що я відповів: Коли б ми не отримали, у нас іншого виходу немає. Ми потребуємо цього озброєння", — сказав Ігнат.
Він зазначив, що чи це буде до кінця року, чи на початку наступного, чи пізніше, Україна має наближати отримання західної авіації.
"Ми працюємо у тісних консультаціях із союзниками, Україна хотіла отримати винищувачі ще з початку великої війни. Льотчики скоро навчатимуться, сподіватимемося, що затягування не буде", — резюмував спікер ПС.
Після політичного рішення союзників щодо передання Україні літаків F-16 були сподівання, що навчання льотчиків та інженерів розпочнеться до 1 липня, а перші західні винищувачі з'являться в українському небі вже на початку осені.
- 1 липня 2023 року президент Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням льотчиків на F-16 та з подальшим переданням ЗСУ авіації, оскільки досі немає графіків навчальних місій.
- 11 липня в МО повідомили, що коаліцію з підготовки льотчиків та персоналу для винищувачів F-16 офіційно сформовано.
- 2 серпня CNN повідомив, що США поки не отримали від європартнерів остаточного плану навчання на F-16.
- За словами спікера Повітряних сил, "десятки" льотчиків уже готові розпочати тренування за кордоном.
- Україна розраховує на кілька десятків літаків.
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