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З F-16 було б простіше, але наступ ЗСУ може бути успішним і без них - NYT

Этот материал также доступен на русском
13.08.2023, 23:58
З F-16 було б простіше, але наступ ЗСУ може бути успішним і без них - NYT - Фото
Винищувач F-16 (Фото - ВПС США)

Чи може наступ України бути успішним без винищувачів класу F-16? Так, може, хоча без них ЗСУ воювати набагато складніше. Цьому присвячена стаття в New York Times.

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Видання пише, що адміністрація Байдена тягнула більше року, перш ніж дозволити країнам НАТО передати Україні винищувачі F-16. Через це наземні війська України залишилися до початку наступу без прикриття з повітря, яке всі військові стандарти НАТО вважають обов'язковою умовою успіху великої військової операції.

Проте наступ ЗСУ може стати успішним навіть без сучасних літаків, вважають опитані журналістами експерти.

"Якщо ви хочете, щоб Україна воювала так, як ми воюємо, то у них мають бути інструменти, які є у нас, і які ми їм не дали", - вважає відставний генерал ВПС США та колишній командувач НАТО Філіп Брідлав.

"Їм доводиться воювати без F-16, але я вірю, що вони зможуть", - сказав Брідлав.

Експерти вказують на те, що Росія мала приблизно десятикратну перевагу в авіації над Україною під час попереднього наступу ЗСУ, яка принесла вражаючі результати. При цьому Україна в той момент мала значно менш сильну систему протиповітряної оборони, ніж зараз.

Фахівці також зазначають, що використання Україною F-16 у бойових діях може бути обмеженим через те, що Росія має системи, здатні досить ефективно збивати ці літаки. У цьому відношенні між Росією та Україною зберігається взаємна рівновага, а це також може означати, що F-16 не зможе забезпечити Україні повноцінне домінування в повітрі.

За словами Дугласа Баррі, військового експерта з лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, з одного боку, ЗСУ ніколи не змогли б розпочати загальновійськовий наступ "у західному стилі, але без авіації", а з іншого - якби ЗСУ не знайшли свій спосіб вирішення цієї проблеми, Заходу зараз довелося б думати, як виганяти росіян із Києва.

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Сергій Бережний
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військова допомогаNew York TimesФіліп БрідлавF-16наступ ЗСУ
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