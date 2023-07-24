Резніков – західним ЗМІ про "повільний" контрнаступ: Це війна, а не комп’ютерна гра

Український контрнаступ відстає від графіка, але йде за планом. Про це в інтерв'ю CNN у вихідні у Києві заявив міністр оборони Олексій Резніков, наголосивши, що наступальна операція – це не комп’ютерна гра.

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Резніков визнав, що контрнаступ Сил оборони відстає від графіка, але заявив, що він "не турбується", бо операція йде за планом. Те, що кожен контрнаступ нібито має бути швидким, міністр вважає "помилковим уявленням".

Очільник оборонного відомства перерахував декілька причин, з яких контрнаступ може бути повільнішим, ніж передбачалося. Зокрема, на це впливають боєприпаси, артилерійські снаряди та артилерійські системи.

"Це питання ППО. Питання в тому, що у нас теж дуже довга лінія поля бою. І проти нас [воює] велика кількість ворогів. Тож це війна, а не комп'ютерна гра", – сказав міністр оборони.

Він наголосив, що українські генерали та командири бачать реальну ситуацію на полі бою, і головна цінність для України – це життя солдатів.

Резніков також повідомив, що на півдні просування ЗСУ сповільнилося багато в чому через складні мінні загорожі, встановлені російськими військами. Міністр зазначив, що українським силам доводилося вручну розчищати шляхи через поля.

"Нам потрібно дуже повільно використовувати наших солдатів, саперів і дуже повільно готувати коридори для реального наступального руху", – сказав Резніков, додавши, що ця активність у різних місцях заплутає росіян щодо основного напрямку, яким піде Україна.

В інтерв'ю CNN Резніков також висловив впевненість у тому, що Україна переможе у війні до наступного літа.

Щодо прогнозів стосовно F-16, Резніков сказав, що винищувачі можуть почати літати в небі України до весни 2024 року.

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