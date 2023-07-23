Резников: Ми переможемо до наступного літа

На запитання журналістів CNN, чи вважає він, що війна закінчиться до наступного літа, глава Міноборони Олексій Резніков впевнено відповів: "Так. Ми переможемо у цій війні".

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Резніков зазначив, що саміт у Вашингтоні у липні 2024 року стане ювілейним – НАТО виповниться 75 років.

"Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день і для України... Хоча це лише мій прогноз", – сказав міністр.

Резніков визнає, що Україна зможе приєднатися до Альянсу лише після закінчення війни через п'яту статтю статуту НАТО і тому що до цього "немає можливості отримати одностайну підтримку".

На запитання журналістів, чи вважає він, що війна закінчиться до наступного літа, Резніков швидко відповів: "Так. Ми переможемо у цій війні".

Резніков вважає, що відмова адміністрації президента США Джо Байдена від зобов'язання прийняти Україну в НАТО відразу після закінчення війни не буде значною перешкодою, оскільки "для України буде впорядкована процедура прийняття, і країна продовжить роботу над необхідними реформами".

За його словами, Україна здобула "реальний бойовий досвід — як стримувати росіян, перемагати їх, бити стандартними для НАТО озброєннями".

"Після перемоги це (прийняття України. – Ред) буде на користь НАТО, тому що ми стали справжнім східним щитом НАТО або східним щитом Європи", – сказав він.

20 липня у Міністерстві оборони заявили, що у ЗСУ впроваджено більше стандартів НАТО, ніж у деяких країн-членів Альянсу.

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