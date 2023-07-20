У Резнікова заявили: ЗСУ впровадили більше стандартів НАТО, ніж у деяких країнах Альянсу
20.07.2023, 11:09
Олексій Резніков (Фото: LIGA.net)
У Міністерстві оборони заявили, що в Силах оборони впроваджено більше стандартів НАТО, ніж у деяких країнах-членах Альянсу. Про це повідомила прес-служба відомства.
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МО пише, що в Силах оборони впроваджено 287 стандартів НАТО, що є майже чвертю від загальної кількості.
З них 174 впроваджено в рамках цілей партнерства Україна—НАТО (першочергові стандарти Альянсу) та 113 — ініціативні.
"За цим показником Україна посідає перше місце серед держав-партнерів НАТО і навіть перевищує показники деяких держав-членів", — сказано в повідомленні.
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