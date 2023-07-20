RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Резнікова заявили: ЗСУ впровадили більше стандартів НАТО, ніж у деяких країнах Альянсу

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 11:09
У Резнікова заявили: ЗСУ впровадили більше стандартів НАТО, ніж у деяких країнах Альянсу - Фото
Олексій Резніков (Фото: LIGA.net)

У Міністерстві оборони заявили, що в Силах оборони впроваджено більше стандартів НАТО, ніж у деяких країнах-членах Альянсу. Про це повідомила прес-служба відомства.

МО пише, що в Силах оборони впроваджено 287 стандартів НАТО, що є майже чвертю від загальної кількості.

З них 174 впроваджено в рамках цілей партнерства Україна—НАТО (першочергові стандарти Альянсу) та 113 — ініціативні.

"За цим показником Україна посідає перше місце серед держав-партнерів НАТО і навіть перевищує показники деяких держав-членів", — сказано в повідомленні.

Читайте також: "Зради Байдена та Шольца не буде". Що везе Зеленський із Вільнюса

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаНАТОвійськова допомогаміноборонивступ до НАТОстандарти нато
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 