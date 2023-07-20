У Резникова заявили: ВСУ внедрили больше стандартов НАТО, чем в некоторых странах Альянса
20.07.2023, 11:09
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)
В министерстве обороны заявили, что в Силах обороны внедрено больше стандартов НАТО, чем в некоторых странах-членах Альянса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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МО пишет, что в Силах обороны внедрили 287 стандартов НАТО, что является почти четвертью от общего количества.
Из них 174 внедрено в рамках целей партнерства Украина—НАТО (первоочередные стандарты Альянса) и 113 — инициативные.
"По этому показателю, Украина занимает первое место среди государств-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых государств-членов", — сказано в сообщении.
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