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У Резникова заявили: ВСУ внедрили больше стандартов НАТО, чем в некоторых странах Альянса

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 11:09
У Резникова заявили: ВСУ внедрили больше стандартов НАТО, чем в некоторых странах Альянса - Фото
Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

В министерстве обороны заявили, что в Силах обороны внедрено больше стандартов НАТО, чем в некоторых странах-членах Альянса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

МО пишет, что в Силах обороны внедрили 287 стандартов НАТО, что является почти четвертью от общего количества. 

Из них 174 внедрено в рамках целей партнерства Украина—НАТО (первоочередные стандарты Альянса) и 113 — инициативные. 

"По этому показателю, Украина занимает первое место среди государств-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых государств-членов", — сказано в сообщении.

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Дмитрий Гриниченко
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