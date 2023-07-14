UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД объяснил слова Зеленского об "абсурдном" и "хорошем" решении саммита НАТО

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 10:36
МИД объяснил слова Зеленского об
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что в Украине действует "военная дипломатия", поэтому президент Владимир Зеленский написал резкое сообщение в Twitter 11 июля, где назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие в решении саммита НАТО временных рамок для приглашения и членства Украины. Об этом Кулеба рассказал в интервью на телемарафоне.

Главу МИД спросили, почему за резким твитом президента 11 июля последовало его заявление, что саммит НАТО "хороший".

"Твит президента касался не всех решений саммита, а лишь конкретного предложения о приглашении. А появился он потому, что мы всегда сражаемся до конца, и это был наш шаг в рамках той дипломатической борьбы, детали которой на самом деле никто снаружи не знает. Но это было еще одним свидетельством того, что Украина никогда не сдается и в любой ситуации сражается до конца, до получения желаемого результата", – заявил глава МИД.

Он добавил, что работа над приглашением продолжится и Украина его получит – в этом нет сомнений.

"Но события вторника нужно рассматривать именно через призму того, что у нас военная дипломатия. Мы боремся всегда. И те решения, которые потом комплексно были приняты... умножены на те пакеты поддержки, которые были объявлены прямо там на саммите партнерами (либо открыто, либо за закрытой дверью)... когда ты в комплексе на все это смотришь, то ты приходишь к тому выводу, который озвучил президент, – что результаты саммита хорошие, но если бы получили приглашение, то были бы идеальные", – сказал Кулеба.

Читайте также: "Предательства Байдена и Шольца не будет". Что везет Зеленский из Вильнюса

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийсаммит натодмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 