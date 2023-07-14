МИД объяснил слова Зеленского об "абсурдном" и "хорошем" решении саммита НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что в Украине действует "военная дипломатия", поэтому президент Владимир Зеленский написал резкое сообщение в Twitter 11 июля, где назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие в решении саммита НАТО временных рамок для приглашения и членства Украины. Об этом Кулеба рассказал в интервью на телемарафоне.

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Главу МИД спросили, почему за резким твитом президента 11 июля последовало его заявление, что саммит НАТО "хороший".

"Твит президента касался не всех решений саммита, а лишь конкретного предложения о приглашении. А появился он потому, что мы всегда сражаемся до конца, и это был наш шаг в рамках той дипломатической борьбы, детали которой на самом деле никто снаружи не знает. Но это было еще одним свидетельством того, что Украина никогда не сдается и в любой ситуации сражается до конца, до получения желаемого результата", – заявил глава МИД.

Он добавил, что работа над приглашением продолжится и Украина его получит – в этом нет сомнений.

"Но события вторника нужно рассматривать именно через призму того, что у нас военная дипломатия. Мы боремся всегда. И те решения, которые потом комплексно были приняты... умножены на те пакеты поддержки, которые были объявлены прямо там на саммите партнерами (либо открыто, либо за закрытой дверью)... когда ты в комплексе на все это смотришь, то ты приходишь к тому выводу, который озвучил президент, – что результаты саммита хорошие, но если бы получили приглашение, то были бы идеальные", – сказал Кулеба.

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