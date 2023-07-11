UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский раскритиковал союзников на пути в Вильнюс. Некоторые участники саммита в шоке

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 18:09
Зеленский раскритиковал союзников на пути в Вильнюс. Некоторые участники саммита в шоке - Фото
Саммит НАТО (Фото: ЕРА)

Журналисты Politico спросили у некоторых участников саммита НАТО, что они думают по поводу заявления президента Владимира Зеленского, раскритиковавшего союзников за нерешительность в вопросе членства Украины в Альянсе. Большинство представителей стран-членов блока "очень удивлены" словами украинского лидера.

Днем Зеленский, направляясь в Вильнюс, отметил, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины, вместо этого добавляется "какая странная формулировка об условиях" даже для приглашения.

Неназванный высокопоставленный дипломат из Центральной Европы заявил, что Зеленский, делая такие заявления, "заходит слишком далеко".

"Я критически отношусь ко многим аспектам и, в частности, к позиции некоторых союзников, но считаю, что это непродуманный и несправедливый подход", – сказал он журналистам.

В то же время, некоторые участники мероприятия заявили, что полностью понимают реакцию президента.

"Его разочарование можно понять ввиду агрессивной войны России. Согласовать коммюнике должны союзники. Саммит продемонстрирует твердую и непоколебимую поддержку Украины, – заявил анонимный представитель НАТО, добавив, – мы уважаем все, что он говорит. Потому что они находятся в эпицентре войны, и вполне понятно, что у них самые высокие ожидания".

Как сказал еще один собеседник издания, знакомый с нынешним проектом заявления, союзники посылают Украине сигнал о том, что формулировка практически окончательная и что "Украина должна ее принять".

Читайте также: Зеленский пытается убедить союзников в НАТО переписать итоговое коммюнике – The Guardian

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнанатосаммит
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 