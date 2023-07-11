Зеленский раскритиковал союзников на пути в Вильнюс. Некоторые участники саммита в шоке

Журналисты Politico спросили у некоторых участников саммита НАТО, что они думают по поводу заявления президента Владимира Зеленского, раскритиковавшего союзников за нерешительность в вопросе членства Украины в Альянсе. Большинство представителей стран-членов блока "очень удивлены" словами украинского лидера.

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Днем Зеленский, направляясь в Вильнюс, отметил, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины, вместо этого добавляется "какая странная формулировка об условиях" даже для приглашения.

Неназванный высокопоставленный дипломат из Центральной Европы заявил, что Зеленский, делая такие заявления, "заходит слишком далеко".

"Я критически отношусь ко многим аспектам и, в частности, к позиции некоторых союзников, но считаю, что это непродуманный и несправедливый подход", – сказал он журналистам.

В то же время, некоторые участники мероприятия заявили, что полностью понимают реакцию президента.

"Его разочарование можно понять ввиду агрессивной войны России. Согласовать коммюнике должны союзники. Саммит продемонстрирует твердую и непоколебимую поддержку Украины, – заявил анонимный представитель НАТО, добавив, – мы уважаем все, что он говорит. Потому что они находятся в эпицентре войны, и вполне понятно, что у них самые высокие ожидания".

Как сказал еще один собеседник издания, знакомый с нынешним проектом заявления, союзники посылают Украине сигнал о том, что формулировка практически окончательная и что "Украина должна ее принять".

Украина не раз говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев считает, что на саммите Киев может получить приглашение в Альянс "с определенной отсрочкой".

Не только о НАТО. В ОП рассказали, что обсудят президенты Зеленский и Байден на саммите завтра.

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