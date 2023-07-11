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Зеленський розкритикував союзників, їдучі у Вільнюс. Деякі учасники саміту в шоці

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11.07.2023, 18:09
Зеленський розкритикував союзників, їдучі у Вільнюс. Деякі учасники саміту в шоці - Фото
Саміт НАТО (Фото: ЕРА)

Журналісти Politico спитали у деяких учасників саміту НАТО, що вони думають з приводу заяви президента Володимира Зеленського, який розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України в Альянсі. Більшість з представників країн-членів блоку "дуже здивовані" словами українського лідера.

Вдень Зеленський, прямуючи до Вільнюса, зазначив, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України, а натомість додається "якесь дивне формулювання про умови" навіть для запрошення.

Неназваний високопоставлений дипломат із Центральної Європи заявив, що Зеленський, роблячи такі заяви, "заходить надто далеко".

"Я критично ставлюся до багатьох аспектів і, зокрема, до позиції деяких союзників, але вважаю, що це непродуманий і несправедливий підхід", – сказав він журналістам.

Водночас деякі учасники заходу заявили, що цілком розуміють реакцію президента.

"Його розчарування можна зрозуміти з огляду на агресивну війну Росії. Узгодити комюніке мають союзники. Саміт продемонструє тверду та непохитну підтримку України, – заявив анонімний представник НАТО, додавши, – ми поважаємо все, що він каже. Тому що вони знаходяться в епіцентрі війни, і цілком зрозуміло, що мають найвищі очікування".

Як сказав ще один співрозмовник видання, знайомий із нинішнім проєктом заяви, союзники посилають Україні сигнал про те, що формулювання практично остаточне і що "Україна має його прийняти".

Читайте також: Зеленський намагається переконати союзників у НАТО переписати підсумкове комюніке – The Guardian

Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийвійнаНАТОсаміт
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