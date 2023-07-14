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МЗС пояснило слова Зеленського про "абсурдне" і "хороше" рішення саміту НАТО

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 10:36
МЗС пояснило слова Зеленського про
Дмитро Кулеба (Скриншот відео)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що в Україні діє "воєнна дипломатія", тому президент Володимир Зеленський написав різке повідомлення у Twitter 11 липня, де назвав "безпрецедентним та абсурдним" відсутність у рішенні саміту НАТО часових рамок для запрошення та членства України. Про це Кулеба розказав в інтервʼю на телемарафоні.

Главу МЗС запитали, чому за різким твітом президента 11 липня пішла його заява, що саміт НАТО "гарний".

"Твіт президента стосувався не всіх рішень саміту, а лише конкретного речення про запрошення. А зʼявився він тому, що ми завжди бʼємося до кінця, і це був наш крок у рамках тієї дипломатичної боротьби, деталі якої насправді ніхто ззовні не знає. Але це було ще одне свідчення того, що Україна ніколи не здається і в будь-якій ситуації бʼється до кінця, до отримання бажаного результату", – заявив глава МЗС.

Він додав, що робота над запрошенням продовжиться і Україна його отримає – в цьому немає сумнівів.

"Але події вівторка треба розглядати саме через призму того, що в нас воєнна дипломатія. Ми боремося завжди. І ті рішення, які потім комплексно було ухвалено... помножені на ті пакети підтримки, які були оголошені прямо там на саміті партнерами (або відкрито, або за зачиненими дверима)... коли ти в комплексі на все це дивишся, то ти приходиш до того висновку, який озвучив президент, – що результати саміту гарні, але якби отримали запрошення, то були б ідеальні", – сказав Кулеба.

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Наталія Медведєва
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Володимир ЗеленськийДмитро Кулебасаміт нато
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