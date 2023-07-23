Резников: Мы победим до следующего лета

На вопрос журналистов CNN, считает ли он, что война закончится до следующего лета, глава Минобороны Алексей Резников уверенно ответил: "Да. Мы победим в этой войне".

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Резников отметил, что саммит в Вашингтоне в июле 2024 года станет юбилейным – НАТО исполнится 75 лет.

"Кто знает, может быть, это будет очень важный день и для Украины... Хотя это всего лишь мой прогноз", — сказал министр.

Резников признает, что Украина сможет присоединиться к Альянсу только после окончания войны из-за пятой статьи устава НАТО и потому что до этого "нет возможности получить единогласную поддержку".

На вопрос журналистов, считает ли он, что война закончится до следующего лета, Резников быстро ответил: "Да. Мы победим в этой войне".

Резников считает, что отказ администрации президента США Джо Байдена от обязательства принять Украину в НАТО сразу после окончания войны не будет значительной преградой, поскольку "для Украины будет упорядоченная процедура приема, и в это время страна продолжит работу над необходимыми реформами".

По его словам, Украина получила "реальный боевой опыт — как сдерживать россиян, побеждать их, бить стандартными для НАТО вооружениями.

"После победы это (принятие Украины. – Ред) будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО или восточным щитом Европы", — сказал он.

20 июля в Министерстве обороны заявили, что в ВСУ внедрено больше стандартов НАТО, чем у некоторых стран-членов Альянса.

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