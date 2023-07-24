Радник Резнікова: Критика контрнаступу ЗСУ на Заході – білий шум. Скоро росіянам стане ще сумніше

Радник міністра оборони Олексій Копитько закликав українців не піддаватися нагнітанню щодо контрнаступу Сил оборони у західному інформпросторі і слухати тих, хто володіє необхідною повнотою інформації з цього приводу, – топвійськових Заходу.

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Він нагадав, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, командувач армії Великої Британії адмірал Тоні Радакін та голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер однаково високо оцінили результати українських військ у контрнаступі.

Вони одностайно заявили, що "українська армія успішно вирішує надскладне завдання".

"Вони розуміють, у яких умовах доводиться діяти (Силам оборони. – Ред.). Все інше – білий шум", – написав Копитько у Facebook.

За словами радника Резнікова, західні аноніми, політики та інші коментатори, які критикують темпи контрнаступу, не мають достатньої інформації про ситуацію на фронті, а просто "намагаються створити певні настрої у суспільстві".

У зв'язку з чим Копитько закликав українців не піддаватися цьому.

Він пояснив, що українське командування адаптує тактику залежно від ситуації, і це є правильним, оскільки "було б справжньою бідою, якби після усвідомлення масштабу мінних полів продовжили б по них ломитися, не рахуючись з втратами".

Копитько заявив, що "корегування плану не є трагедією, і наочні результати будуть".

"Наші війська системно вибивають РСЗВ і засоби ППО ворога. Уже перевищено показники червня, які було рекордними за весь час. Ворог був змушений змінити тактику використання вертольотів через великі втрати. Зараз у справу підуть нові боєприпаси, росіянам стане ще сумніше", – підсумував він.

Бауер похвалив Сили оборони за тактику проведення контрнаступу. Він заявив, що через міни, які "розсипали" росіяни, контрнаступ виявляється складним, проте ЗСУ мають рацію в тому, щоб діяти обережно.

Міллі заявив, що український контрнаступ "далекий від провалу" попри те, що він відбувається "повільніше", аніж очікувалось. Він також заявив, що Сили оборони впевнено просуваються.

Радакін відкинув припущення, що контрнаступ Сил оборони просувається повільно, заявивши, що "за останні кілька тижнів Україна зайняла більше позицій, ніж Росія за останній рік".

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