RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: Росіяни без успіху наступали на Лиман, ЗСУ відбили атаки під Бахмутом – мапа

Этот материал также доступен на русском
24.07.2023, 07:07
Генштаб: Росіяни без успіху наступали на Лиман, ЗСУ відбили атаки під Бахмутом – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж останньої доби російські загарбники без успіху наступали на Лиманському напрямку, на Бахмутському українські захисники відбили їхні атаки, а під Приютним на півдні окупанти намагались повернути втрачене положення. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Росіяни й надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої.

Впродовж минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку окупанти без успіху наступали в районі Торського Донецької області.

Торське на мапі deepstate

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії росіян, українські захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області.

Бахмутський напрямок на мапі deepstate

На Шахтарському напрямку загарбники без успіху вели наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

Новомихайлівка на мапі deepstate

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських сил.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Окупанти здійснили спроби відновити втрачене положення у районі Приютного Запорізької області, успіху не мали.

Приютне на мапі deepstate

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилеристи впродовж доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, один командний пункт, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Читайте також: Британська розвідка: Росія активізувалася на півночі, ймовірно, хоче повернутися до Осколу

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназведенняГенштабЛиманбахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 