Генштаб: Росіяни без успіху наступали на Лиман, ЗСУ відбили атаки під Бахмутом – мапа

Впродовж останньої доби російські загарбники без успіху наступали на Лиманському напрямку, на Бахмутському українські захисники відбили їхні атаки, а під Приютним на півдні окупанти намагались повернути втрачене положення. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Росіяни й надалі зосереджують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де тривають важкі бої.

Впродовж минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку окупанти без успіху наступали в районі Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії росіян, українські захисники успішно відбили атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку загарбники без успіху вели наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських сил.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Окупанти здійснили спроби відновити втрачене положення у районі Приютного Запорізької області, успіху не мали.

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ і артилеристи впродовж доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, один командний пункт, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію радіоелектронної боротьби ворога.

23 липня 2023 року Генштаб повідомляв, що Сили оборони відбили російські атаки на сході, а на півдні українські захисники продовжили наступальні дії й зупинили спробу окупантів повернути втрачене положення.

Російські загарбники обстріляли касетними боєприпасами і знищили Палац культури у Часовому Яру на Донеччині, котрий використовувався як гуманітарний штаб.

З'явились перші супутникові знімки з наслідками ураження Силами оборони складу боєкомплекту на аеродромі "Октябрський" у тимчасово окупованому Криму.

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