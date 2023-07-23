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Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Часовому Яру, згорів гуманітарний штаб – ОВА

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23.07.2023, 13:36
Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Часовому Яру, згорів гуманітарний штаб – ОВА - Фото
Фото: Донецька ОВА

Російські загарбники вдарили касетними боєприпасами та знищили Палац культури у Часовому Яру на Донеччині. Будівля використовувалася як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Обстріл стався вдосвіта, через нього зчинилася пожежа.

Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але були вимушені припинити роботу через російський обстріл.

Будівля Палацу культури згоріла, у ній окупанти знищили незначний запас гуманітарної допомоги та медичне обладнання.

Жертв серед людей немає.

ОВА опублікувала фото наслідків російської атаки.

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Відстань від Часового Яру до лінії фронту становить близько 7 км.

Часів Яр на карті deepstate

  • 23 липня Генштаб повідомив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки росіян в районі Богданівки та Іванівського.

Читайте також: Одеса. Повітряним силам вдалося збити 9 з 19 ракет, випущених окупантами

Артем Джеріпа
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війнаЧасів Яркасетні боєприпасиДонеччина
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