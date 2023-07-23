Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Часовому Яру, згорів гуманітарний штаб – ОВА

Російські загарбники вдарили касетними боєприпасами та знищили Палац культури у Часовому Яру на Донеччині. Будівля використовувалася як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Обстріл стався вдосвіта, через нього зчинилася пожежа.

Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але були вимушені припинити роботу через російський обстріл.

Будівля Палацу культури згоріла, у ній окупанти знищили незначний запас гуманітарної допомоги та медичне обладнання.

Жертв серед людей немає.

ОВА опублікувала фото наслідків російської атаки.

Відстань від Часового Яру до лінії фронту становить близько 7 км.

23 липня Генштаб повідомив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки росіян в районі Богданівки та Іванівського.

Читайте також: Одеса. Повітряним силам вдалося збити 9 з 19 ракет, випущених окупантами

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.