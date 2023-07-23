Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Часовому Яру, згорів гуманітарний штаб – ОВА
23.07.2023, 13:36
Фото: Донецька ОВА
Російські загарбники вдарили касетними боєприпасами та знищили Палац культури у Часовому Яру на Донеччині. Будівля використовувалася як міський гуманітарний штаб та місце надання медичної допомоги. Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
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Обстріл стався вдосвіта, через нього зчинилася пожежа.
Рятувальники ДСНС виїхали на місце події, але були вимушені припинити роботу через російський обстріл.
Будівля Палацу культури згоріла, у ній окупанти знищили незначний запас гуманітарної допомоги та медичне обладнання.
Жертв серед людей немає.
ОВА опублікувала фото наслідків російської атаки.
Відстань від Часового Яру до лінії фронту становить близько 7 км.
- 23 липня Генштаб повідомив, що на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки росіян в районі Богданівки та Іванівського.
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