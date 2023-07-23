Россияне ударили кассетными боеприпасами по Часовому Яру, сгорел гуманитарный штаб – ОВА
Российские захватчики ударили кассетными боеприпасами и уничтожили Дворец культуры во Часовом Яру Донецкой области. Здание использовалось как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Обстрел произошел на рассвете, из-за него произошел пожар.
Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но были вынуждены прекратить работу из-за российского обстрела.
Здание Дворца культуры сгорело, в нем оккупанты уничтожили незначительный запас гуманитарной помощи и медицинское оборудование.
Жертв среди людей нет.
ОВА опубликовала фотографии последствий российской атаки.
Расстояние от Временного Яра до линии фронта составляет около 7 км.
- 23 июля Генштаб сообщил, что на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки россиян в районе Богдановки и Ивановского.
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