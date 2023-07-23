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Россияне ударили кассетными боеприпасами по Часовому Яру, сгорел гуманитарный штаб – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 13:36
Россияне ударили кассетными боеприпасами по Часовому Яру, сгорел гуманитарный штаб – ОВА - Фото
Фото: Донецкая ОВА

Российские захватчики ударили кассетными боеприпасами и уничтожили Дворец культуры во Часовом Яру Донецкой области. Здание использовалось как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Обстрел произошел на рассвете, из-за него произошел пожар.

Спасатели ГСЧС выехали на место происшествия, но были вынуждены прекратить работу из-за российского обстрела.

Здание Дворца культуры сгорело, в нем оккупанты уничтожили незначительный запас гуманитарной помощи и медицинское оборудование.

Жертв среди людей нет.

ОВА опубликовала фотографии последствий российской атаки.

Фото: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

Фото: Донецкая ОВА

Расстояние от Временного Яра до линии фронта составляет около 7 км.

Часов Яр на карте deepstate

  • 23 июля Генштаб сообщил, что на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки россиян в районе Богдановки и Ивановского.

Читайте также: Одесса. Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет, выпущенных оккупантами

Артём Джерипа
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Часов ЯрвойнаДонецккассетные беоприпасы
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