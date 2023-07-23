ВСУ отразили атаки россиян на востоке, продолжают собственное наступление на юге – карта

Силы обороны отразили российские атаки на востоке, а на юге украинские защитники продолжают наступать и остановили попытку россиян вернуть утраченное положение. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Захватчики сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

За сутки произошло около 40 боестолкновений.

На Лиманском направлении оккупанты без успеха вели наступательные действия в районах Надежды Луганской области и Торского и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки россиян в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники успешно отразили российские атаки в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении российские захватчики безуспешно вели наступательные действия в районе Новомихайловки.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.

Силы обороны Украины продолжают вести свою наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

Россияне предприняли безрезультатные попытки восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Украинские защитники уничтожили четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

В течение суток подразделения ракетных войск и артиллеристов в течение суток поразили 21 артиллерийское средство оккупантов на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс и еще одну "важную цель врага".

22 июля в Генштабе сообщил, что за сутки Силы обороны отразили атаки российских оккупантов на шести направлениях восточного фронта и наступали на двух направлениях на юго-востоке.

Ночью против 23 июля страна-террорист РФ нанесла массированный ракетный удар по Одессе. Оккупанты попали в дома и собор, погибли и ранены среди жителей.

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