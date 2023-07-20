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Российского Z-пропагандиста Лучина ликвидировали кассетными боеприпасами – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 18:58
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Появилось видео с ликвидацией российского пропагандиста Михаила Лучина, вероятно, с использованием кассетных боеприпасов. Видео распространили Telegram-каналы, журналист Юрий Бутусов подтвердил эту информацию.

Лучин вел в Telegram пропагандистский канал "Миша на Донбассе", где было около 23 000 подписчиков и где он распространял дезинформацию о ВСУ.

Его ликвидировала 79 отдельная десантно-штурмовая бригада под Красногоровкой, сообщают российские пропагандисты и украинские источники.

Видео снято с дрона, на нем видна идущая по полю группа россиян.

Впоследствии по ним "прилетает" снаряд, уцелевшие оккупанты пытаются бежать.

Огонь по захватчикам продолжается, видно, как десятки зарядов "засевают" территорию.

Военный эксперт Игаль Левин пишет, что первые прилеты на видео – фугасные снаряды, а завершающие выполнены кассетными боеприпасами.

Сегодня издание Washinghton Post заявило, что ВСУ начали применять кассетные боеприпасы против оккупантов.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют сравнимую или большую эффективность, не оставляя неразорвавшихся боеприпасов.

Читайте также: Как ликвидировали российского "комбрига" по прозвищу "Ташкент" – видео от ВСУ

Артём Джерипа
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