Появилось видео с ликвидацией российского пропагандиста Михаила Лучина, вероятно, с использованием кассетных боеприпасов. Видео распространили Telegram-каналы, журналист Юрий Бутусов подтвердил эту информацию.
Лучин вел в Telegram пропагандистский канал "Миша на Донбассе", где было около 23 000 подписчиков и где он распространял дезинформацию о ВСУ.
Его ликвидировала 79 отдельная десантно-штурмовая бригада под Красногоровкой, сообщают российские пропагандисты и украинские источники.
Видео снято с дрона, на нем видна идущая по полю группа россиян.
Впоследствии по ним "прилетает" снаряд, уцелевшие оккупанты пытаются бежать.
Огонь по захватчикам продолжается, видно, как десятки зарядов "засевают" территорию.
Военный эксперт Игаль Левин пишет, что первые прилеты на видео – фугасные снаряды, а завершающие выполнены кассетными боеприпасами.
Сегодня издание Washinghton Post заявило, что ВСУ начали применять кассетные боеприпасы против оккупантов.
- Ранее Лучин "прославился" тем, что хакеры подменили ему заказ дронов для российских оккупантов на фаллоимитаторы.
- 11 июля 2023 года во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован генерал-лейтенант Олег Цоков, самый высокопоставленный российский военный за все время войны РФ против Украины.
- 17 июля стало известно о ликвидации под оккупированным Токмаком российского подполковника, участвовавшего в захвате Крыма в 2014 году.
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