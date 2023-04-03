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Украинцы помогли россиянину купить для оккупантов секс-игрушки вместо дронов на $25 000

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 15:43
Украинцы помогли россиянину купить для оккупантов секс-игрушки вместо дронов на $25 000 - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинские хакеры из группы "Кібер Спротив" не позволили российскому блогеру купить для армии РФ беспилотники – с его карточкой "поработали" и заказали в интернет-магазине вместо дронов секс-игрушки на сумму $25 000. Об этом сообщается в Telegram группы.

Как сообщается, друг Кібер Спротиву подвязал "волонтерскую" карточку россиянина к аккаунту на AliExpress, а доступ к аккаунту отдал участникам группы.

Россиянин собрал деньги на беспилотники для армии РФ, но теперь, как пишет Кібер Спротив, он "отправит оккупантам фуры фаллоимитаторов, страпонов и другие полезные каждому россиянину вещи, которые мы заказали и оплатили с его карты".

Украинцы помогли россиянину купить для оккупантов секс-игрушки вместо дронов на $25 000

Сообщается, что россиянин не сможет отменить заказ, потому что товары были заказаны еще 24-25 марта и некоторые уже доставлены.

"Общая сумма заказа составила около $25 000. Деньги он собирал и тратил на закупки дронов для российской армии, поэтому важно было списать их на что-нибудь другое", – рассказали участники Кібер Спротиву журналистам InformNapalm.

Для Вооруженных Сил Украины деньги с карточки россиянина использовать невозможно, потому что она привязана в конкретному адресу.

Читайте также: Переписка с военными РФ, взлом камер, передача данных ВСУ: хакер рассказал FT о кибервойне

Наталія Медведєва
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