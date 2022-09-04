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Переписка с военными РФ, взлом камер, передача данных ВСУ: хакер рассказал FT о кибервойне

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2022, 22:18
Переписка с военными РФ, взлом камер, передача данных ВСУ: хакер рассказал FT о кибервойне - Фото
Хакер (Фото: Depositphotos)

Украинский хакер рассказал Financial Times о сопротивлении основанной им хакерской группы Hackyourmom российским оккупантам.

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Никита Кныш рассказал изданию, что до полномасштабной войны он возглавлял в Харькове компанию по кибербезопасности HackControl. После 24 февраля он позвал в группу Hackyourmom сотрудников своей компании, чтобы оказывать киберсопротивление россиянам, и сейчас эта группа насчитывает около 30 человек.

Кныш утверждает, что его группа участвовала в различных хакерских атаках, взломала тысячи камер видеонаблюдения в Беларуси, взламывала российские пропагандистские телеканалы, чтобы транслировать там информацию о жертвах среди мирного населения Украины, участвовала в объединении домашних роутеров на временно оккупированной территории в массивные сети ботов, которые заблокировали российские веб-сайты, и даже участвовала во взломе и обнародовании баз данных контрактников российской армии.

Также, по его словам, хакеры опознали российскую базу недалеко от временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. Используя фейковые профили привлекательных девушек в Facebook и в российских соцсетях, хакеры обманом заставляли оккупантов отправлять им фотографии, по которым можно было определить геолокацию. Киберспециалисты делились снимками с украинской армией.

Буквально через несколько дней, по словам Кныша, по телевизору хакеры уже смотрели, как базу взорвали украинские артиллеристы.

В Financial Timesподчеркнули, что проверить информацию, о которой рассказал Кныш, журналисты смогли частично, однако часть данные удалось подтвердить.

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Оксана Житнюк
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хакер Hackyourmom мелитополь
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