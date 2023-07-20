Украинские войска начали применять кассетные боеприпасы против оккупантов – WP

Вооруженные Силы Украины начали применять кассетные боеприпасы против российских оккупантов. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц.

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По словам украинских официальных лиц, знакомых с этим вопросом, Украина начала стрельбу предоставленными США кассетными боеприпасами по российским войскам на юго-востоке Украины, чтобы уничтожить хорошо укрепленные позиции оккупантов.

Украинский чиновник сообщил WP, что боеприпасы были выпущены по российским позициям, чтобы разрушить траншеи, замедляющие движение украинских войск, пытающихся вернуть себе территорию.

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СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые обладают сопоставимой или большей эффективностью, не оставляя при этом неразорвавшихся боеприпасов.

7 июля 2023 года США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи. Это решение критиковали некоторые страны, являющиеся подписантами конвенции о кассетных боеприпасах, а также правозащитные организации.

13 июля генерал Тарнавский заявил, что Украина уже получила от Штатов кассетные боеприпасы, но пока не использовала. В Пентагоне подтвердили, что кассетные боеприпасы уже у ВСУ. По данным CNN, США заранее завезли снаряды в Европу, чтобы передача состоялась как можно быстрее.

По данным CNN, кассетные боеприпасы от США уже на позициях ВСУ возле Бахмута.

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