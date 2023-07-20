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Українські війська почали застосовувати касетні боєприпаси проти окупантів – WP

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 14:44
Українські війська почали застосовувати касетні боєприпаси проти окупантів – WP - Фото
Снаряд DPICM M864 (фото - Міноборони США)

Збройні сили України почали застосовувати касетні боєприпаси проти російських окупантів. Про це повідомляє Washington Post із посиланням на українських офіційних осіб.

За словами українських офіційних осіб, знайомих із цим питанням, Україна розпочала стрільбу наданими США касетними боєприпасами по російських військах на південному сході України, щоб знищити добре укріплені позиції окупантів.

Український чиновник повідомив WP, що боєприпаси були випущені по російських позиціях, щоб зруйнувати траншеї, які уповільнюють рух українських військ, що намагаються повернути собі територію.

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ДОВІДКА . Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали . США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають порівнянну або більшу ефективність, не залишаючи при цьому боєприпасів, що не розірвалися.
  • 7 липня 2023 року США погодилися передати Україні касетні боєприпаси, того ж дня оголосивши новий пакет військової допомоги. Це рішення критикували деякі країни, які є підписантами конвенції про касетні боєприпаси, а також правозахисні організації.
  • 13 липня генерал Тарнавський заявив, що Україна вже отримала від Штатів касетні боєприпаси, але поки що не використовувала. У Пентагоні підтвердили, що касетні боєприпаси вже у ЗСУ. За даними CNN, США заздалегідь завезли снаряди до Європи, щоб передача відбулася якнайшвидше.
  • За даними CNN, касетні боєприпаси від США вже на позиціях ЗСУ біля Бахмута.

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Наталія Медведєва
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війнавійськова допомогакасетні боєприпаси
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