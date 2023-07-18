UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленского спросили о "морали" из-за кассетных боеприпасов. Напомнил, что было 9 лет назад

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 19:47
Зеленского спросили о
Владимир Зеленский (Скриншот)

Россияне используют против Украины кластерные боеприпасы на протяжении всей войны, уже девять лет, и Украина еще в начале вооруженной агрессии РФ просила мир давить на оккупантов по этому поводу. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью представителям африканских СМИ, комментируя "моральную составляющую" вопроса поставок кластерных боеприпасов украинцам.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Президента спросили о просьбе Украины предоставить ей кластерные боеприпасы, что вызвало критику некоторых государств. Журналист назвал "мощным" решение США предоставить ВСУ кассетные боеприпасы, однако спросил Зеленского, "оправдано ли оно морально".

В ответ Зеленский подчеркнул, что Украина получила кассетные боеприпасы только в 2023 году – через девять лет после начала ведения боевых действий Россией против Украины. Он подчеркнул, что РФ за это время использовала разное запрещенное оружие, в частности и кластерные боеприпасы.

"Девять лет назад Украина начала говорить, что нам нужна помощь. Первой была просьба к миру давить на Россию и запретить использование кластерных боеприпасов против нашего населения. Прошло девять лет. Они как использовали, так и используют. Это ли не достаточное испытание? Имеет ли право Украина защищаться?" – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не хочет говорить о том, как кто относится к тому, что ВСУ получили кластерные боеприпасы. Президент также отметил, что нет доказательств, что Украина применяет это оружие по территории РФ.

"Этого нет. Да, на поле боя – теперь против врага на нашей земле, когда он использует кластерные боеприпасы против нас, мы будем использовать такое же оружие против него. И это справедливо", – заявил Зеленский.

  • 7 июля 2023 года США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи. Это решение критиковали некоторые страны, являющиеся подписантами конвенции о кассетных боеприпасах, а также правозащитные организации.
  • 13 июля генерал Тарнавский заявил, что Украина уже получила от Штатов кассетные боеприпасы, но пока не использовала. В Пентагоне подтвердили, что кассетные боеприпасы уже у ВСУ. По данным CNN, США заранее завезли снаряды в Европу, чтобы передача состоялась как можно быстрее.
  • По данным CNN, кассетные боеприпасы от США уже на позициях ВСУ возле Бахмута.

Читайте также: Обычных уже не хватает. Как украинскую артиллерию усилят кассетные снаряды

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнакассетные боеприпасы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 