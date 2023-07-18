Зеленского спросили о "морали" из-за кассетных боеприпасов. Напомнил, что было 9 лет назад

Россияне используют против Украины кластерные боеприпасы на протяжении всей войны, уже девять лет, и Украина еще в начале вооруженной агрессии РФ просила мир давить на оккупантов по этому поводу. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью представителям африканских СМИ, комментируя "моральную составляющую" вопроса поставок кластерных боеприпасов украинцам.

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Президента спросили о просьбе Украины предоставить ей кластерные боеприпасы, что вызвало критику некоторых государств. Журналист назвал "мощным" решение США предоставить ВСУ кассетные боеприпасы, однако спросил Зеленского, "оправдано ли оно морально".

В ответ Зеленский подчеркнул, что Украина получила кассетные боеприпасы только в 2023 году – через девять лет после начала ведения боевых действий Россией против Украины. Он подчеркнул, что РФ за это время использовала разное запрещенное оружие, в частности и кластерные боеприпасы.

"Девять лет назад Украина начала говорить, что нам нужна помощь. Первой была просьба к миру давить на Россию и запретить использование кластерных боеприпасов против нашего населения. Прошло девять лет. Они как использовали, так и используют. Это ли не достаточное испытание? Имеет ли право Украина защищаться?" – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не хочет говорить о том, как кто относится к тому, что ВСУ получили кластерные боеприпасы. Президент также отметил, что нет доказательств, что Украина применяет это оружие по территории РФ.

"Этого нет. Да, на поле боя – теперь против врага на нашей земле, когда он использует кластерные боеприпасы против нас, мы будем использовать такое же оружие против него. И это справедливо", – заявил Зеленский.

7 июля 2023 года США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи. Это решение критиковали некоторые страны, являющиеся подписантами конвенции о кассетных боеприпасах, а также правозащитные организации.

13 июля генерал Тарнавский заявил, что Украина уже получила от Штатов кассетные боеприпасы, но пока не использовала. В Пентагоне подтвердили, что кассетные боеприпасы уже у ВСУ. По данным CNN, США заранее завезли снаряды в Европу, чтобы передача состоялась как можно быстрее.

По данным CNN, кассетные боеприпасы от США уже на позициях ВСУ возле Бахмута.

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