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Под Токмаком ликвидировали российского подполковника, который захватывал Крым в 2014 году

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2023, 00:04
Под Токмаком ликвидировали российского подполковника, который захватывал Крым в 2014 году - Фото
Александр Горин (Фото - ресурс оккупантов)

В районе Токмака Силы обороны Украины ликвидировали подполковника Александра Горина, который в 2014 году командовал штурмом аэродрома Бельбек в Крыму. Об этом сообщают ресурсы оккупантов.  

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Как сообщается, Горин был ликвидирован 14 июля под Токмаком, где он командовал разведывательным батальоном армии РФ. 

В 2014 году Горин был командиром 382-го батальона морской пехоты РФ, который принимал активное участие в оккупации Крыма и, в частности, штурмовал аэродром Бельбек под Севастополем.

  • 11 июля появилась информация о ночном ударе по бердянской гостинице "Дюна", в результате которого был ликвидирован заместитель командующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

Сергей Бережной
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оккупантликвидацияАлександр Горин
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