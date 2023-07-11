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Генерал-лейтенант РФ Цоков. Украинская ракета ликвидировала в Бердянске "жирную" цель

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 15:56
Генерал-лейтенант РФ Цоков. Украинская ракета ликвидировала в Бердянске
Олег Цоков (Фото: Википедия)

Российская военная пропаганда заявила, что якобы ракетным ударом по командному пункту российских захватчиков в районе временно оккупированного Бердянска был ликвидирован заместитель командующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков, который два раза воевал против Чечни, Сирии и был причастен к оккупации. Информация из официальных источников на этот счет отсутствует.

Ресурсы российских оккупантов пишут, что Цоков был ликвидирован якобы в результате попадания ракеты Storm Shadow по запасному командному пункту 58-й армии ВС РФ возле Бердянска. Местные проукраинские Telegram-каналы пишут, что удар якобы пришелся по гостинице "Дюна". Как утверждают бердянские СМИ, именно там российские захватчики "маскировали ЗКП".

По словам местных жителей, ночью в направлении гостиницы курсировали машины "скорой помощи".

На гугл-картах отель "Дюна" отмечен как "временно закрытый".

Карта: Google

Полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан, который в мае опроверг фейк росСМИ о "ранении/гибели главкома ВСУ Залужного", а также подтвердил "успешную демобилизацию" в июне начальника штаба 35 общевойсковой армии ВС РФ генерал-майора Сергея Горячева, заявил "Москали подтвердили. Смерть оркам!"

В открытых данных Википедии говорится, что Цоков участвовал в двух чеченских войнах, бывал на войне против Сирии и был причастен к оккупации Крыма.

В 2022 году его сделали командиром 144-й гвардейской мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Смоленске и ведущей захватническую войну против Украины.

В августе 2014 года Цоков возглавил 810 отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота, базирующуюся на временно оккупированном Россией Севастополе.

Цоков также находится в санкционных списках Евросоюза, Великобритании и Новой Зеландии как причастный к ракетным ударам по украинским городам.

Скриншот з сайту уряду Британії

В сентябре 2022 пропагандисты страны-агрессорки уже писали о ранении Цокова в районе Сватового Луганской области.

Читайте также: Запорожский фронт. Украинская ракета уничтожила генерала российских окупантов, пишут z-"военкоры"

Милана Головань
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