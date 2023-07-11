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Генерал-лейтенант РФ Цоков. Українська ракета ліквідувала у Бердянську "жирну" ціль

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 15:56
Генерал-лейтенант РФ Цоков. Українська ракета ліквідувала у Бердянську
Олег Цоков (Фото: Вікіпедія)

У районі тимчасово окупованого Бердянська нібито було ліквідовано найвисокопоставленішого російського військового за весь час війни РФ проти України: заступника командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова. Цю інформацію поширили російські z-пабліки, підтвердити її з незалежних джерел поки що неможливо. Високопоставлений військовий злочинець брав участь у двох війнах проти Чеченської Республіки Ічкерія, воював у Сирії і був причетний до окупації Криму.

Ресурси російських окупантів пишуть, що Цоков був ліквідований нібито внаслідок влучання ракети Storm Shadow по запасному командному пункту 58-ї армії ЗС РФ біля Бердянська. Місцеві проукраїнські Telegram-канали пишуть, що удар начебто прийшовся по готелю "Дюна" в ніч проти 11 липня. Як стверджують бердянські ЗМІ, саме там російські загарбники "маскували ЗКП".

За словами місцевих жителів, вночі у напрямку готелю курсували машини "швидкої допомоги".

На гугл-картах готель "Дюна" відмічено як "тимчасово зачинений".

Карта: Google

Полковник ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан, який у травні спростував фейк росЗМІ про "поранення/загибель головкома ЗСУ Залужного", а також підтвердив "успішну демобілізацію" у червні начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячова, опублікував допис із зображенням Цокова та заявив "Москалі підтвердили. Смерть оркам!"

У відкритих даних Вікіпедії йдеться, що Цоков брав участь у двох чеченських війнах, бував на війні проти Сирії та був причетний до окупації Криму.

У 2022 році його зробили командиром 144-ї гвардійської мотострілецької бригади, що дислокується у Смоленську і веде загарбницьку війну проти України.

У серпні 2014 року Цоков очолив 810 окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту, що базується в тимчасово окупованому Росією Севастополі.

Цоков також є у санкційних списках Євросоюзу, Великої Британії та Нової Зеландії як причетний до ракетних ударів по українських містах.

Скриншот з сайту уряду Британії

У вересні 2022 року пропагандисти країни-агресорки вже писали про поранення Цокова у районі Сватового Луганської області.

Читайте також: Запорізький фронт. Українська ракета знищила генерала російських окупантів, пишуть z-"воєнкори"

Мілана Головань
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