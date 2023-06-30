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"Вагнерівці" збили російські Іл-22, Ка-52 та Мі-8. Серед екіпажу були офіцери РФ – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
30.06.2023, 14:01
Збитий Іл-22 (Фото: соцмережі)

Російське опозиційне ЗМІ Медиазона, використовуючи дані з відкритих джерел, з'ясувало, що під час озброєного "заколоту" терористів Групи Вагнера на чолі з їхнім ватажком Євгенієм Пригожиним було ліквідовано двох російських офіцерів, які були у складі екіпажу на збитих Іл-22 та Ка-52 ЗС РФ.

За даними журналістів, загалом під час походу Пригожина на Москву "вагнерівці" ліквідували 13 російських льотчиків.

Десятеро ліквідованих – екіпаж літака Іл-22М, який зазвичай використовується ПКС Росії у якості летючого командного пункту.

Крім того, двоє ліквідованих росіян керували штурмовим вертольотом Ка-52, ще один був у "вертольоті без зброї" — ймовірно, це Мі-8 із засобами радіоелектронної боротьби, припускають журналісти.

Стверджується, що в цьому ж вертольоті було ліквідовано ще двох російських пілотів, але їхні імена поки що невідомі. 

Також, за даними Медиазоны, за минулі два тижні стало відомо про загибель 12 офіцерів у званні від підполковника та вище.

Зокрема, відомо про ліквідацію "вагнерівцями" двох підполковників, які керували вертольотом та літаком, що були збиті під час "заколоту" Вагнера. Один із них, Олексій Ворожцов, керував Ка-52. Другий – Артем Мілованов. Він був пілотом-інструктором Іл-22М, стверджує опозиційне росЗМІ.

  • 24 червня ватажок ПВК "Вагнер" заявив про похід на Москву після того, як, за його словами, армія РФ завдала ударів по тилах організації.
  • До вечора того самого дня він домовився з владою РФ та оголосив відведення військ. Секретар Путіна повідомив, що Пригожин їде до Білорусі.

Дивіться також: З'явилося відео з місця падіння збитого "вагнерівцями" російського Іл-22

Мілана Головань
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війнаМі-8Вагнерєвгеній пригожинка-52Іл-22
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