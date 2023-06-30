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"Вагнеровцы" сбили российские Ил-22, Ка-52 и Ми-8. Среди экипажа были офицеры РФ – росСМИ

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 14:01
Сбитый Ил-22 (Фото: соцсети)

Российское оппозиционное СМИ Медиазона, используя данные из открытых источников, выяснило, что во время вооруженного "мятежа" террористов Группы Вагнера во главе с их главарем Евгением Пригожиным были ликвидированы два российских офицера, которые были в составе экипажа сбитых Ил-22 и Ка-52 ВС РФ.

По данным журналистов, в общем во время похода Пригожина на Москву "вагнеровцы" ликвидировали 13 российских летчиков.

Десять ликвидированных – экипаж самолета Ил-22М, обычно используемый ПКС России в качестве летающего командного пункта.

Кроме того, двое ликвидированных россиян руководили штурмовым вертолетом Ка-52, еще один был в "вертолете без оружия" — вероятно, это Ми-8 со средствами радиоэлектронной борьбы, предполагают журналисты.

Утверждается, что в этом же вертолете были ликвидированы еще два российских пилота, но их имена пока неизвестны.

Также, по данным Медиазоны, за прошедшие две недели стало известно о гибели 12 офицеров в звании подполковника и выше.

В частности, известно о ликвидации "вагнеровцами" двух подполковников, управлявших вертолетом и самолетом, которые были сбиты во время "мятежа" Вагнера. Один из них, Алексей Ворожцов, управлял Ка-52. Второй – Артем Милованов. Он был пилотом-инструктором Ил-22М, утверждает оппозиционное росСМИ.

Смотрите также: Появилось видео с места падения сбитого "вагнеровцами" российского Ил-22

Милана Головань
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