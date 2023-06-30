"Вагнеровцы" сбили российские Ил-22, Ка-52 и Ми-8. Среди экипажа были офицеры РФ – росСМИ

Российское оппозиционное СМИ Медиазона, используя данные из открытых источников, выяснило, что во время вооруженного "мятежа" террористов Группы Вагнера во главе с их главарем Евгением Пригожиным были ликвидированы два российских офицера, которые были в составе экипажа сбитых Ил-22 и Ка-52 ВС РФ.

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По данным журналистов, в общем во время похода Пригожина на Москву "вагнеровцы" ликвидировали 13 российских летчиков.

Десять ликвидированных – экипаж самолета Ил-22М, обычно используемый ПКС России в качестве летающего командного пункта.

Кроме того, двое ликвидированных россиян руководили штурмовым вертолетом Ка-52, еще один был в "вертолете без оружия" — вероятно, это Ми-8 со средствами радиоэлектронной борьбы, предполагают журналисты.

Утверждается, что в этом же вертолете были ликвидированы еще два российских пилота, но их имена пока неизвестны.

Также, по данным Медиазоны, за прошедшие две недели стало известно о гибели 12 офицеров в звании подполковника и выше.

В частности, известно о ликвидации "вагнеровцами" двух подполковников, управлявших вертолетом и самолетом, которые были сбиты во время "мятежа" Вагнера. Один из них, Алексей Ворожцов, управлял Ка-52. Второй – Артем Милованов. Он был пилотом-инструктором Ил-22М, утверждает оппозиционное росСМИ.

24 июня главарь ЧВК "Вагнер" заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.

К вечеру того же дня он договорился с властями РФ и объявил отвод войск. Секретарь Путина сообщил, что Пригожин уезжает в Беларусь.

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