Під Токмаком ліквідували російського підполковника, який захоплював Крим у 2014 році

У районі Токмака Сили оборони України ліквідували підполковника Олександра Горіна, який 2014 року командував штурмом аеродрому Бельбек у Криму. Про це повідомляють ресурси окупантів.

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Як повідомляється, Горіна було ліквідовано 14 липня під Токмаком, де він командував розвідувальним батальйоном армії РФ.

2014 року Горін був командиром 382-го батальйону морської піхоти РФ, який брав активну участь в окупації Криму і, зокрема, штурмував аеродром Бельбек під Севастополем.

11 липня з'явилася інформація про нічний удар по бердянському готелі "Дюна", в результаті якого було ліквідовано заступника командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова.

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