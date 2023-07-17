Під Токмаком ліквідували російського підполковника, який захоплював Крим у 2014 році
17.07.2023, 00:04
Олександр Горін (Фото - ресурс окупантів)
У районі Токмака Сили оборони України ліквідували підполковника Олександра Горіна, який 2014 року командував штурмом аеродрому Бельбек у Криму. Про це повідомляють ресурси окупантів.
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Як повідомляється, Горіна було ліквідовано 14 липня під Токмаком, де він командував розвідувальним батальйоном армії РФ.
2014 року Горін був командиром 382-го батальйону морської піхоти РФ, який брав активну участь в окупації Криму і, зокрема, штурмував аеродром Бельбек під Севастополем.
- 11 липня з'явилася інформація про нічний удар по бердянському готелі "Дюна", в результаті якого було ліквідовано заступника командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Олега Цокова.
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