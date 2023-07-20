UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

79 бригада уничтожила пропагандиста РФ, которому весной подменили дроны на фаллоимитаторы

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 14:13
79 бригада уничтожила пропагандиста РФ, которому весной подменили дроны на фаллоимитаторы - Фото
Скриншот видео

Соцсети оккупантов сообщают о якобы уничтожении российского пропагандиста Михаила Лучина, который "прославился", когда хакеры весной подменили ему дроны для ВС РФ на фаллоимитаторы.

Лучин вел в Telegram пропагандистский канал "Миша на Донбассе", где было около 23 000 подписчиков, и рассказывал там "истории" о том, как, например, украинские военные "пытают русских солдат деревянной булавой".

Подельники-пропагандисты заявляют, что Лучин якобы был уничтожен 20 июля "в 3 утра под Красногоровкой, в результате контратаки 79 ОДШБр".

В апреле украинские хакеры из группы "Кібер Спротив" не позволили Лучину купить для армии РФ беспилотники – с его карточкой "поработали" и заказали в интернет-магазине вместо дронов секс-игрушки на сумму $25 000.

Смотрите также: Как ликвидировали российского "комбрига" по кличке "Ташкент" – видео от ВСУ

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войналиквидацияпропагандист
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 