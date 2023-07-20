79 бригада уничтожила пропагандиста РФ, которому весной подменили дроны на фаллоимитаторы

Соцсети оккупантов сообщают о якобы уничтожении российского пропагандиста Михаила Лучина, который "прославился", когда хакеры весной подменили ему дроны для ВС РФ на фаллоимитаторы.

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Лучин вел в Telegram пропагандистский канал "Миша на Донбассе", где было около 23 000 подписчиков, и рассказывал там "истории" о том, как, например, украинские военные "пытают русских солдат деревянной булавой".

Подельники-пропагандисты заявляют, что Лучин якобы был уничтожен 20 июля "в 3 утра под Красногоровкой, в результате контратаки 79 ОДШБр".

В апреле украинские хакеры из группы "Кібер Спротив" не позволили Лучину купить для армии РФ беспилотники – с его карточкой "поработали" и заказали в интернет-магазине вместо дронов секс-игрушки на сумму $25 000.

11 июля 2023 года во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован генерал-лейтенант Олег Цоков, самый высокопоставленный российский военный за все время войны РФ против Украины.

17 июля стало известно о ликвидации под оккупированным Токмаком российского подполковника, принимавшего участие в захвате Крыма в 2014 году.

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