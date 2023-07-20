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79 бригада знищила пропагандиста РФ, якому навесні підмінили дрони на фалоімітатори

Этот материал также доступен на русском
20.07.2023, 14:13
79 бригада знищила пропагандиста РФ, якому навесні підмінили дрони на фалоімітатори - Фото
Скриншот відео

Соцмережі окупантів повідомляють про нібито знищення російського військового пропагандиста Михайла Лучина, який "прославився", коли хакери навесні підмінили йому дрони для ЗС РФ фалоімітаторами.

Лучин вів у Telegram пропагандистський канал "Миша на Донбассе", де було близько 23 000 підписників, і розповідав там "історії" про те, як, наприклад, українські військові "пытают русских солдат деревянной булавой".

Спільники-пропагандисти заявляють, що Лучина нібито було знищено 20 липня "о 3 ранку під Красногорівкою, в результаті контратаки 79 ОДШБр".

У квітні українські хакери з групи "Кібер Спротив" не дозволили Лучину купити для армії РФ безпілотники – з його карткою "попрацювали" та замовили в інтернет-магазині замість дронів секс-іграшки на суму $25 000.

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Наталія Медведєва
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