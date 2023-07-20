79 бригада знищила пропагандиста РФ, якому навесні підмінили дрони на фалоімітатори

Соцмережі окупантів повідомляють про нібито знищення російського військового пропагандиста Михайла Лучина, який "прославився", коли хакери навесні підмінили йому дрони для ЗС РФ фалоімітаторами.

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Лучин вів у Telegram пропагандистський канал "Миша на Донбассе", де було близько 23 000 підписників, і розповідав там "історії" про те, як, наприклад, українські військові "пытают русских солдат деревянной булавой".

Спільники-пропагандисти заявляють, що Лучина нібито було знищено 20 липня "о 3 ранку під Красногорівкою, в результаті контратаки 79 ОДШБр".

У квітні українські хакери з групи "Кібер Спротив" не дозволили Лучину купити для армії РФ безпілотники – з його карткою "попрацювали" та замовили в інтернет-магазині замість дронів секс-іграшки на суму $25 000.

11 липня 2023 року в тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано генерал-лейтенанта Олега Цокова, найвисокопоставленішого російського військового за весь час війни РФ проти України.

17 липня стало відомо про ліквідацію під окупованим Токмаком російського підполковника, який брав участь у захопленні Криму у 2014 році.

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