RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Як ліквідовували російського комбрига Ташкента – відео від ЗСУ видео

Этот материал также доступен на русском
19.07.2023, 18:20
Відео: 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс"
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами
Пошуки Титана. НАТО не має чим підняти батискаф, люди всередині самі не вийдуть – закручено болтами

З'явилось відео з ліквідацією бойовика Дениса Іванова, відомого під позивним "Ташкент". У російській армії він командував цілою бригадою. Відповідне відео поширила 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс".

"Хто вбив "Ташкента"?" – підписано запис.

На відео спочатку йдуть кадри з російською пропагандою та українські ЗМІ, які коментують смерть ватажка бойовиків.

Після цього показують відео з дрона, який підлітає до автомобіля.

На підльоті до транспортного засобу запис припиняється.

Дивіться також: Російський рідкісний самохідний міномет "Тюльпан" спалили під Бахмутом – два відео

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнадронедельвейсліквідаціяташкент
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 