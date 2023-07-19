З'явилось відео з ліквідацією бойовика Дениса Іванова, відомого під позивним "Ташкент". У російській армії він командував цілою бригадою. Відповідне відео поширила 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс".

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"Хто вбив "Ташкента"?" – підписано запис.

На відео спочатку йдуть кадри з російською пропагандою та українські ЗМІ, які коментують смерть ватажка бойовиків.

Після цього показують відео з дрона, який підлітає до автомобіля.

На підльоті до транспортного засобу запис припиняється.

Сьогодні вранці російська пропаганда повідомила про ліквідацію терориста Іванова, відомого за позивним "Ташкент". Він командував 123-ю бригадою Міноборони РФ, що була сформована на базі збройного угруповання, яке діяло з 2014 року в тимчасово окупованій Луганській області.

11 липня у тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано генерал-лейтенанта Олега Цокова, російського військового найвищого рангу за весь час війни РФ проти України.

17 липня стало відомо про ліквідацію під окупованим Токмаком російського підполковника, котрий брав участь у захопленні Крима у 2014 році.

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