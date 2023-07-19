Сили оборони знищили російський 240-мм самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" на Бахмутському напрямку. Відповідне відео поширили у 4-й бригаді Національної гвардії.
Техніку знищили завдяки роботі аеророзвідки 4-ї бригади НГУ та ударних дронів і артилерії 54-ї механізованої бригади.
У повідомленні 4-ї бригади міномет називають "рідкісним".
Російська пропаганда пише про 40 "Тюльпанів", котрі перебувають на службі в армії РФ. Загалом їх випущено 588.
Дослідники Oryx повідомляли про 13 знищенних та 1 пошкоджений "Тюльпан" впродовж широкомасштабної війни.
На відео російська техніка перебуває у промзоні, по ній "прилітає". Після цього стається вибух.
Згодом українські захисники фіксують знищений російський "Тюльпан".
Раніше Telegram-канали поширювали відео зі знищенням цього ж міномету з іншого ракурсу.
- Наприкінці червня з'явилось відео з влучанням українського FPV-дрона у російський комплекс "Тор".
- 17 липня з'явилось відео зі знищенням російського "Тюльпану" з ракетної системи HIMARS.
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