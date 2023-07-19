Сили оборони знищили російський 240-мм самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" на Бахмутському напрямку. Відповідне відео поширили у 4-й бригаді Національної гвардії.

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Техніку знищили завдяки роботі аеророзвідки 4-ї бригади НГУ та ударних дронів і артилерії 54-ї механізованої бригади.

У повідомленні 4-ї бригади міномет називають "рідкісним".

Російська пропаганда пише про 40 "Тюльпанів", котрі перебувають на службі в армії РФ. Загалом їх випущено 588.

Дослідники Oryx повідомляли про 13 знищенних та 1 пошкоджений "Тюльпан" впродовж широкомасштабної війни.

На відео російська техніка перебуває у промзоні, по ній "прилітає". Після цього стається вибух.

Згодом українські захисники фіксують знищений російський "Тюльпан".

Раніше Telegram-канали поширювали відео зі знищенням цього ж міномету з іншого ракурсу.

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