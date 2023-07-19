Силы обороны уничтожили российский 240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" на Бахмутском направлении. Соответствующее видео было распространено в 4-й бригаде Национальной гвардии.

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Технику уничтожили благодаря работе аэроразведки 4-й бригады НГУ и ударных дронов и артиллерии 54-й механизированной бригады.

В сообщении 4-й бригады миномет называют "редкостным".

Российская пропаганда пишет о 40 "Тюльпанах", состоящих на службе в армии РФ. В общей сложности их выпущено 588.

Исследователи Oryx сообщали о 13 уничтоженных и 1 поврежденном "Тюльпане" в течение широкомасштабной войны.

На видео российская техника находится в промзоне, по ней "прилетает". После этого происходит взрыв.

Впоследствии украинские защитники фиксируют уничтоженный российский "Тюльпан".

Ранее Telegram-каналы распространяли видео с уничтожением этого миномета с другого ракурса.

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