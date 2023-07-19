Силы обороны уничтожили российский 240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" на Бахмутском направлении. Соответствующее видео было распространено в 4-й бригаде Национальной гвардии.
Технику уничтожили благодаря работе аэроразведки 4-й бригады НГУ и ударных дронов и артиллерии 54-й механизированной бригады.
В сообщении 4-й бригады миномет называют "редкостным".
Российская пропаганда пишет о 40 "Тюльпанах", состоящих на службе в армии РФ. В общей сложности их выпущено 588.
Исследователи Oryx сообщали о 13 уничтоженных и 1 поврежденном "Тюльпане" в течение широкомасштабной войны.
На видео российская техника находится в промзоне, по ней "прилетает". После этого происходит взрыв.
Впоследствии украинские защитники фиксируют уничтоженный российский "Тюльпан".
Ранее Telegram-каналы распространяли видео с уничтожением этого миномета с другого ракурса.
- В конце июня появилось видео с попаданием украинского FPV-дрона в российский комплекс "Тор".
- 17 июля появилось видео с уничтожением российского "Тюльпана" из ракетной системы HIMARS.
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