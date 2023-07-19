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Крым. Сообщают о прилетах на Старокрымский полигон, идет детонация, слышны взрывы: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 06:20
Взрывы в Крыму (Фото: скриншот с видео)
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Во временно оккупированном Крыму сообщают о прилетах на Старокрымском полигоне в районе поселка Кировское неподалеку от Феодосии. Соответствующие видео опубликовал местный ресурс "Крымский ветер", который, как считается, связан с местными проукраинскими жителями.

Сообщается, что на склад боеприпасов россиян на Старокрымском полигоне было зафиксировано три прилета. Что это было — ракеты или беспилотники, не уточняется.

На записи можно увидеть детонацию в Кировском.

Отмечается, что взрывы слышны даже в Феодосии и продолжаются до сих пор, местные жители пишут о громкой канонаде. 

Также оккупанты якобы перекрыли все дороги и выезды в сторону Старокрымского полигона. Жители соседних сел видят зарево от взрывов. 

Представители врага пока никак не комментировали ситуацию. 

ОБНОВЛЕНО в 07:18. Оккупанты заявили о "пожаре" на складе и перекрытии движения на трассе "Таврида". Также россияне якобы собираются провести временную эвакуацию прилежащих к полигону населенных пунктов. 

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.

Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.

Читайте также: "Это результат удачной разведки". Как готовили новый удар по мосту в Крыму

Дмитрий Гриниченко
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войнаКрымнаступлениевременно оккупированные территорииФеодосия
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