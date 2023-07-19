Во временно оккупированном Крыму сообщают о прилетах на Старокрымском полигоне в районе поселка Кировское неподалеку от Феодосии. Соответствующие видео опубликовал местный ресурс "Крымский ветер", который, как считается, связан с местными проукраинскими жителями.
Сообщается, что на склад боеприпасов россиян на Старокрымском полигоне было зафиксировано три прилета. Что это было — ракеты или беспилотники, не уточняется.
На записи можно увидеть детонацию в Кировском.
Отмечается, что взрывы слышны даже в Феодосии и продолжаются до сих пор, местные жители пишут о громкой канонаде.
Также оккупанты якобы перекрыли все дороги и выезды в сторону Старокрымского полигона. Жители соседних сел видят зарево от взрывов.
Представители врага пока никак не комментировали ситуацию.
ОБНОВЛЕНО в 07:18. Оккупанты заявили о "пожаре" на складе и перекрытии движения на трассе "Таврида". Также россияне якобы собираются провести временную эвакуацию прилежащих к полигону населенных пунктов.
Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.
- 17 июля 2023 года вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Крымский мост "разорвали" морские дроны, и пообещал увеличить их производство.
- Российские власти думают, что смогут восстановить Крымский мост за четыре месяца.
- Вечером появились спутниковые снимки повреждений Крымского моста.
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