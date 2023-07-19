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У тимчасово окупованому Криму повідомляють про прильоти на Старокримському полігоні в районі селища Кіровське неподалік Феодосії. Відповідне відео опублікував місцевий ресурс "Кримський вітер", який, як вважається, пов'язаний із місцевими проукраїнськими мешканцями.

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Повідомляється, що на склад боєприпасів росіян на Старокримському полігоні було зафіксовано три прильоти. Що це було — ракети чи безпілотники, не уточнюється.

На записі можна побачити детонацію у Кіровському.

Зазначається, що вибухи чути навіть у Феодосії і продовжуються досі, місцеві жителі пишуть про гучну канонаду.

Також окупанти нібито перекрили всі дороги та виїзди у бік Старокримського полігону. Мешканці сусідніх сіл бачать заграву від вибухів.

Представники ворога поки що ніяк не коментували ситуацію.

ОНОВЛЕНО о 07:18. Окупанти заявили про "пожежу" на складі та перекриття руху на трасі "Таврида". Також росіяни нібито збираються провести тимчасову евакуацію населених пунктів, що прилягають до полігону.

ДОВІДКА. 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ



Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався . 17 липня 2023 року в Керчі о 03:04 та 03:20 чули звуки вибухів. Окупанти повідомили про "НП" у районі 145-ї опори з боку Краснодарського краю РФ. Після 10:00 влада РФ написала про атаку двома "українськими" аквадронами. Джерела LIGA.net у СБУ кажуть, що атака на міст – спецоперація СБУ та ВМС Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки , після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало , що це зробила Україна.

17 липня 2023 року віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Кримський міст "розірвали" морські дрони, і пообіцяв збільшити їхнє виробництво.

Російська влада думає, що зможе відновити Кримський міст за чотири місяці.

Увечері з'явилися супутникові знімки пошкоджень Кримського мосту

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