У тимчасово окупованому Криму повідомляють про прильоти на Старокримському полігоні в районі селища Кіровське неподалік Феодосії. Відповідне відео опублікував місцевий ресурс "Кримський вітер", який, як вважається, пов'язаний із місцевими проукраїнськими мешканцями.
Повідомляється, що на склад боєприпасів росіян на Старокримському полігоні було зафіксовано три прильоти. Що це було — ракети чи безпілотники, не уточнюється.
На записі можна побачити детонацію у Кіровському.
Зазначається, що вибухи чути навіть у Феодосії і продовжуються досі, місцеві жителі пишуть про гучну канонаду.
Також окупанти нібито перекрили всі дороги та виїзди у бік Старокримського полігону. Мешканці сусідніх сіл бачать заграву від вибухів.
Представники ворога поки що ніяк не коментували ситуацію.
ОНОВЛЕНО о 07:18. Окупанти заявили про "пожежу" на складі та перекриття руху на трасі "Таврида". Також росіяни нібито збираються провести тимчасову евакуацію населених пунктів, що прилягають до полігону.
Міст пошкоджений вдруге з початку його будівництва: 8 жовтня 2022-го стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Тоді кілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023-го МО визнало, що це зробила Україна.
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- Російська влада думає, що зможе відновити Кримський міст за чотири місяці.
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