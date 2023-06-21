Появилось видео с поражением украинским FPV-дроном российского зенитно-ракетного комплекса "Тор-2М". Работа была выполнена бойцами роты ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Работа дрона была на Сватовском направлении.

Отмечается, что российский ЗРК Тор-2М направлен на борьбу с авиацией и беспилотниками.

Командир роты ударных БПЛА называет эти комплексы одними из самых "приоритетных целей".

На видео украинский FPV-дрон подлетает к российскому ЗРК, стоящему на дороге посреди поля.

Беспилотник успешно долетает и попадает в переднюю часть техники окупантов.

На видео с другого ракурса видно задымление вокруг "Тора" после попадания дрона.

Украинские защитники показали видео уничтожение российского миномета "Тюльпан" из САУ Krab.

Во время наступления на юге 47-я бригада уничтожила два танка, БМП и УАЗ россиян.

Смотрите также: Как работает новый противовоздушный комплекс Avenger от США – видео Сухопутных войск

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.