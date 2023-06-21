Появилось видео с поражением украинским FPV-дроном российского зенитно-ракетного комплекса "Тор-2М". Работа была выполнена бойцами роты ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады.
Работа дрона была на Сватовском направлении.
Отмечается, что российский ЗРК Тор-2М направлен на борьбу с авиацией и беспилотниками.
Командир роты ударных БПЛА называет эти комплексы одними из самых "приоритетных целей".
На видео украинский FPV-дрон подлетает к российскому ЗРК, стоящему на дороге посреди поля.
Беспилотник успешно долетает и попадает в переднюю часть техники окупантов.
На видео с другого ракурса видно задымление вокруг "Тора" после попадания дрона.
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