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Сватівський напрямок. Дрон роти "Ахіллес" влучив у російський ЗРК "Тор-2М" – відео видео

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 13:33
Відео: ФЕДОРЕНКО (АХІЛЛЕС)
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З'явилось відео із враженням українським FPV-дроном російського зенітно-ракетного комплексу "Тор-2М". Робота була виконана бійцями роти ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої механізованої бригади.

Робота дрона була на Сватівському напрямку.

Зазначається, що російський ЗРК "Тор-2М" спрямований на боротьбу з авіацією та безпілотниками.

Командир роти ударних БПЛА називає ці комплекси одними з "найпріоритетніших цілей".

На відео український FPV-дрон підлітає до російського ЗРК, який стоїть на дорозі посеред поля.

Безпілотник успішно долітає та влучає у передню частину техніки окупантів.

На відео з іншого ракурсу видно задимлення навколо "Тора" після влучання дрона.

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Артем Джеріпа
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війнадронзрксватовоFPV-дронТор-2М
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