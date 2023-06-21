З'явилось відео із враженням українським FPV-дроном російського зенітно-ракетного комплексу "Тор-2М". Робота була виконана бійцями роти ударних безпілотників "Ахіллес" 92 окремої механізованої бригади.

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Робота дрона була на Сватівському напрямку.

Зазначається, що російський ЗРК "Тор-2М" спрямований на боротьбу з авіацією та безпілотниками.

Командир роти ударних БПЛА називає ці комплекси одними з "найпріоритетніших цілей".

На відео український FPV-дрон підлітає до російського ЗРК, який стоїть на дорозі посеред поля.

Безпілотник успішно долітає та влучає у передню частину техніки окупантів.

На відео з іншого ракурсу видно задимлення навколо "Тора" після влучання дрона.

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