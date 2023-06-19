На Бахмутському напрямку воїни 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича за допомогою польської самохідної установки Krab знищили російський 240-мм самохідний міномет 2С4 "Тюльпан". Відео опублікували у Facebook.
"Українському Крабу не до смаку російські "Тюльпани", – написали військові.
На відео можна побачити постріл українських воїнів по міномету окупантів та його подальші вибух і горіння.
У квітні 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний публікував відео роботи українських артилеристів на САУ Krab. За словами військових, вони задоволені технікою, оскільки вона "добре показала себе й у швидкості наведення, і в дальності стрільби".
- 8 березня 2023 року представник у Міноборони Південної Кореї заявив, що Сеул дав добро на постачання Польщею Силам оборони України самохідних артилерійських установок Krab із південнокорейськими деталями.
Читайте також: Артилерія та міномети ЗСУ якісно відпрацювали по російській піхоті: відео з дрона
Коментарі