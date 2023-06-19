На Бахмутському напрямку воїни 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича за допомогою польської самохідної установки Krab знищили російський 240-мм самохідний міномет 2С4 "Тюльпан". Відео опублікували у Facebook.

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"Українському Крабу не до смаку російські "Тюльпани", – написали військові.

На відео можна побачити постріл українських воїнів по міномету окупантів та його подальші вибух і горіння.

У квітні 2023 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний публікував відео роботи українських артилеристів на САУ Krab. За словами військових, вони задоволені технікою, оскільки вона "добре показала себе й у швидкості наведення, і в дальності стрільби".

ДОВІДКА. САУ "Краб" – це сучасна самохідна гаубиця польського виробництва, яка розміщується на гусеничному шасі та має баштове компонування. Максимальна скорострільність гармати становить шість пострілів за хвилину. Доступна стрільба серіями снарядів. Практична скорострільність у бойових умовах, за яких екіпаж може ефективно працювати протягом тривалого часу, досягає два постріли на хвилину. Ці гаубиці здатні вражати цілі на відстані до 40 км.

8 березня 2023 року представник у Міноборони Південної Кореї заявив, що Сеул дав добро на постачання Польщею Силам оборони України самохідних артилерійських установок Krab із південнокорейськими деталями.

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