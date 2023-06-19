На Бахмутском направлении воины 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича с помощью польской самоходной установки Krab уничтожили 240-мм российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Видео опубликовали в Facebook.
"Украинскому Крабу не по вкусу российские "Тюльпаны", – написали военные.
На видео можно увидеть выстрел украинских воинов по миномету оккупантов, а также его последующие взрыв и горение.
В апреле 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный публиковал видео работы украинских артиллеристов на САУ Krab. По словам военных, они довольны техникой, поскольку она "хорошо показала себя и в скорости наводки, и в дальности стрельбы".
- 8 марта 2023 года представитель в Минобороны Южной Кореи заявил, что Сеул дал добро на снабжение Польшей Силам обороны Украины самоходных артиллерийских установок Krab с южнокорейскими деталями.
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