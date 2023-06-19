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Под Бахмутом артиллеристы из САУ Krab уничтожили российский миномет Тюльпан – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2023, 09:59
Видео: 26 артиллерийская бригада
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На Бахмутском направлении воины 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Романа Дашкевича с помощью польской самоходной установки Krab уничтожили 240-мм российский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан". Видео опубликовали в Facebook.

"Украинскому Крабу не по вкусу российские "Тюльпаны", – написали военные.

На видео можно увидеть выстрел украинских воинов по миномету оккупантов, а также его последующие взрыв и горение.

В апреле 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный публиковал видео работы украинских артиллеристов на САУ Krab. По словам военных, они довольны техникой, поскольку она "хорошо показала себя и в скорости наводки, и в дальности стрельбы".

СПРАВКА. САУ "Краб" – это современная самоходная гаубица польского производства, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку. Максимальная скорострельность пушки составляет шесть выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет два выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.
  • 8 марта 2023 года представитель в Минобороны Южной Кореи заявил, что Сеул дал добро на снабжение Польшей Силам обороны Украины самоходных артиллерийских установок Krab с южнокорейскими деталями.

Читайте также: Артиллерия и минометы ВСУ качественно отработали по российской пехоте: видео из дрона

Милана Головань
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войнатюльпанбахмутВалерий Залужныйсау краб
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