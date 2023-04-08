UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Залужный показал работу ВСУ на польских самоходных гаубицах Krab – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 18:38
Видео: Валерий Залужный (Facebook)
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара
Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный показал работу украинских военных на польских самоходных гаубицах AHS Krab. Видео главком опубликовал в Facebook.

"Наши воины быстро освоили западную технику, более того – имеют опыт, который ценен для партнеров и производителей вооружения", – написал он.

На видео украинские артиллеристы говорят, что довольны техникой, поскольку она "хорошо показала себя и в скорости наводки, и в дальности стрельбы".

СПРАВКА. САУ "Краб" – это современная самоходная гаубица польского производства, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку. Максимальная скорострельность пушки составляет шесть выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет два выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.
  • 8 марта 2023 года представитель в Минобороны Южной Кореи заявил, что Сеул дал добро на поставки Польшей Силам обороны Украины самоходных артиллерийских установок Krab с южнокорейскими деталями.

Смотрите также: Минус оружие и боекомплект россиян. Залужный показал работу британской пушки L119

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаВалерий Залужныйвоенная помощьгаубицы155 ммKRAB
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 