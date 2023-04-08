Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный показал работу украинских военных на польских самоходных гаубицах AHS Krab. Видео главком опубликовал в Facebook.

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"Наши воины быстро освоили западную технику, более того – имеют опыт, который ценен для партнеров и производителей вооружения", – написал он.

На видео украинские артиллеристы говорят, что довольны техникой, поскольку она "хорошо показала себя и в скорости наводки, и в дальности стрельбы".

СПРАВКА. САУ "Краб" – это современная самоходная гаубица польского производства, которая размещается на гусеничном шасси и имеет башенную компоновку. Максимальная скорострельность пушки составляет шесть выстрелов в минуту. Доступна стрельба сериями снарядов. Практическая скорострельность в боевых условиях, при которых экипаж может эффективно работать в течение длительного времени, составляет два выстрела в минуту. Эти гаубицы способны поражать цели на расстоянии до 40 км.

8 марта 2023 года представитель в Минобороны Южной Кореи заявил, что Сеул дал добро на поставки Польшей Силам обороны Украины самоходных артиллерийских установок Krab с южнокорейскими деталями.

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Мілана Головань

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