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Минус оружие и боекомплект россиян. Залужный показал работу британской пушки L119 – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 13:53
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Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный показал работу украинских артиллеристов на британской пушке L119. Видео опубликовано в Facebook главкома.

"Боевая задача в исполнении наших артиллеристов с помощью британской пушки L119. Уничтожили вражеский СПГ-9 "Копье" вместе с боекомплектом. А также повредили вражеский миномет 2В9 "Васильок", написал Залужный.

СПРАВКА. Гаубица L119 – это легкое 105-мм орудие, предназначенное для поддержки пехоты. Эта пушка мобильнее, чем системы большего калибра, но у нее не такая большая дальнобойность и мощность действия.
  • С начала полномасштабной войны россияне потеряли 173 990 своих военных убитыми, а также 3616 танков, 6981 боевую бронемашину и тысячи единиц другой техники.

Смотрите также: Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма

Наталія Медведєва
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Валерий Залужныйвойнаартиллерия
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