ВСУ уничтожили 630 россиян, 14 единиц техники и восемь артсистем за сутки – потери россиян
Вооруженные Силы Украины уничтожили 630 российских оккупантов, 14 единиц техники и восемь артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что Силы обороны отразили 70 атак россиян в направлении Белогоровки, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Только Бахмут враг пытался безуспешно штурмовать 22 раза.
Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны составили:
— личного состава — 173990 (+630),
— танков — 3616 (+1),
— боевых бронированных машин — 6981 (+4),
— артиллерийских систем — 2683 (+8),
— РСЗО — 527 (+1),
— систем ПВО — 279 (+1,
— самолетов — 306,
— вертолетов — 291,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2248,
— крылатых ракет — 911,
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 5528 (+7),
— специальной техники — 296 (+2).
- Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что в Бахмуте "стабильно горячо", поскольку там глобально не уменьшается интенсивность боев.
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