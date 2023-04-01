ВСУ уничтожили 630 россиян, 14 единиц техники и восемь артсистем за сутки – потери россиян

Вооруженные Силы Украины уничтожили 630 российских оккупантов, 14 единиц техники и восемь артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что Силы обороны отразили 70 атак россиян в направлении Белогоровки, Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Только Бахмут враг пытался безуспешно штурмовать 22 раза.

Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны составили:

— личного состава — 173990 (+630),

— танков — 3616 (+1),

— боевых бронированных машин — 6981 (+4),

— артиллерийских систем — 2683 (+8),

— РСЗО — 527 (+1),

— систем ПВО — 279 (+1,

— самолетов — 306,

— вертолетов — 291,

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2248,

— крылатых ракет — 911,

— кораблей/катеров — 18,

— автомобильной техники и автоцистерн — 5528 (+7),

— специальной техники — 296 (+2).

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что в Бахмуте "стабильно горячо", поскольку там глобально не уменьшается интенсивность боев.

Наталія Медведєва

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