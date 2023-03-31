Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбили штурм российских оккупантов на Донбассе, уничтожив два танка, две боевые машины пехоты и несколько десятков россиян. Об этом сообщает пресс-служба 79-й бригады.

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Сообщается, что на днях десантники отбили на Донбассе тяжелый штурм своих позиций. В наступлении россияне использовали три танка и четыре БМП. В 79-й бригаде отметили, что в последнее время столь массированное применение танков и боевых бронемашин на этом участке происходит редко.

Воздушная разведка десантников вовремя заметила выдвижение вражеской колонны, и по ней начала наносить огневое поражение бригадная артиллерия. Это не остановило россиян – они продолжили движение в направлении переднего края украинских сил. Россияне высадили десант из боевых бронемашин, который должен был атаковать украинские позиции, чтобы захватить их.

Тогда бойцы передовых позиций "встретили" технику и пехоту РФ огнем пулеметов и гранатометов. Украинские противотанкисты из противотанковых ракетных комплексов уничтожали технику россиян, а операторы БПЛА – вражескую пехоту. Они делали сбросы боеприпасов на оккупантов.

"Враг понес значительные потери и вынужден был отойти, используя для этого дымовую завесу", – сообщают десантники.

Комментируя это сражение, командир одного из подразделений, принимавший в нем участие, отметил, что враг действовал "грамотно и умело", но украинские силы сделали больше, чтобы победить в бою.

С начала полномасштабной войны россияне потеряли 173 360 своих военных убитыми, а также 3615 танков, 6977 боевых бронемашин и тысячи единиц другой техники.

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Оксана Житнюк

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