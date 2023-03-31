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Воздушные силы показали уничтожение Shahed-136 ракетами и мобильными группами — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 09:10
Уничтожение Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
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Воздушные силы показали уничтожение дронов-камикадзе Shahed-136 во время атаки россиян в ночь на 31 марта. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба командования ВС.

Военные заявляют об успешной работе подразделений противовоздушной обороны по российским ударным БПЛА иранского производства.

"Шахеды" уничтожали зенитно-ракетными комплексами и мобильными огневыми группами воздушного командования "Восток". 

На записи можно увидеть работу ПВО по дронам.

Ранее сообщалось, что оккупанты запустили по Украине 10 дронов-камикадзе Shahed-136, девять из которых были уничтожены. 

  • В Запорожье после полуночи раздались два мощных взрыва.
  • Также спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net сообщал, что ночью в Украину с севера залетело "приблизительно до десятка" российских "шахедов".
  • Одновременно с запуском дронов поздно вечером 30 марта Россия также ударила по Харькову, зафиксировано минимум шесть прилетов. Предварительно, РФ била из комплексов С-300.

Читайте также: Россияне нанесли серию ударов по Запорожью из РСЗО. Есть разрушения, возник пожар

Дмитро Гриниченко
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