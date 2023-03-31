Воздушные силы показали уничтожение дронов-камикадзе Shahed-136 во время атаки россиян в ночь на 31 марта. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба командования ВС.
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Военные заявляют об успешной работе подразделений противовоздушной обороны по российским ударным БПЛА иранского производства.
"Шахеды" уничтожали зенитно-ракетными комплексами и мобильными огневыми группами воздушного командования "Восток".
На записи можно увидеть работу ПВО по дронам.
Ранее сообщалось, что оккупанты запустили по Украине 10 дронов-камикадзе Shahed-136, девять из которых были уничтожены.
- В Запорожье после полуночи раздались два мощных взрыва.
- Также спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net сообщал, что ночью в Украину с севера залетело "приблизительно до десятка" российских "шахедов".
- Одновременно с запуском дронов поздно вечером 30 марта Россия также ударила по Харькову, зафиксировано минимум шесть прилетов. Предварительно, РФ била из комплексов С-300.
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