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ВСУ: Россия ударила по Харькову девятью ракетами С-300. ПВО сбила девять из 10 Shahed-136

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 07:06
ВСУ: Россия ударила по Харькову девятью ракетами С-300. ПВО сбила девять из 10 Shahed-136 - Фото
Мобильная группа ПВО (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты ударили по Харькову девятью ракетами комплекса С-300, а также запустили по Украине 10 дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за минувшие сутки противник нанес 11 ракетных и четыре авиационных удара, а также осуществил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня. 

Ночью было выпущено девять ракет С-300 по гражданской инфраструктуре Харькова.

С воздуха россияне запустили 10 ударных БПЛА Shahed-136, девять были уничтожены противовоздушной обороной. 

Отмечается, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей Украине остается высокой. 

  • Россия регулярно бьет по Харькову и области, а также населенным пунктам других областей, расположенных рядом с линией фронта, – по ним оккупанты могут "достать" комплексами С-300, С-400 и реактивной артиллерией.
  • В Запорожье после полуночи раздались два мощных взрыва.
  • Также спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net сообщал, что ночью в Украину с севера залетело "приблизительно до десятка" российских "шахедов".

Читайте также: Россияне утром снова ударили по Запорожью. Жителей предупреждают об угрозе новых обстрелов

Дмитро Гриниченко
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