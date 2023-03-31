ВСУ: Россия ударила по Харькову девятью ракетами С-300. ПВО сбила девять из 10 Shahed-136

Российские оккупанты ударили по Харькову девятью ракетами комплекса С-300, а также запустили по Украине 10 дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за минувшие сутки противник нанес 11 ракетных и четыре авиационных удара, а также осуществил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ночью было выпущено девять ракет С-300 по гражданской инфраструктуре Харькова.

С воздуха россияне запустили 10 ударных БПЛА Shahed-136, девять были уничтожены противовоздушной обороной.

Отмечается, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей Украине остается высокой.