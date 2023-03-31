ВСУ: Россия ударила по Харькову девятью ракетами С-300. ПВО сбила девять из 10 Shahed-136
Российские оккупанты ударили по Харькову девятью ракетами комплекса С-300, а также запустили по Украине 10 дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за минувшие сутки противник нанес 11 ракетных и четыре авиационных удара, а также осуществил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Ночью было выпущено девять ракет С-300 по гражданской инфраструктуре Харькова.
С воздуха россияне запустили 10 ударных БПЛА Shahed-136, девять были уничтожены противовоздушной обороной.
Отмечается, что вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей Украине остается высокой.
- Россия регулярно бьет по Харькову и области, а также населенным пунктам других областей, расположенных рядом с линией фронта, – по ним оккупанты могут "достать" комплексами С-300, С-400 и реактивной артиллерией.
- В Запорожье после полуночи раздались два мощных взрыва.
- Также спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии LIGA.net сообщал, что ночью в Украину с севера залетело "приблизительно до десятка" российских "шахедов".
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